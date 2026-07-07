Apple TV hat bekannt gegeben, dass der Video-Streaming-Dienst sein Portfolio an Serien erweitert. Konkret wurde heute mit „Guilty Creatures“ eine neue Thriller-Serie mit Julia Garner angekündigt.

„Guilty Creatures“ kommt „irgendwann“ auf Apple TV

Apple TV hat die neue Thriller-Serie „Guilty Creatures“ angekündigt,. Dabei handelt es sich um eine neue Thriller-Serie mit der dreifachen Emmy- und Golden-Globe-Preisträgerin Julia Garner („Ozark“, „Weapons“) in der Hauptrolle. Gleichzeitig ist Garner als ausführende Produzentin tätig. Regie führt Craig Gillespie („I, Tonya“, „Your Friends & Neighbors“, „Pam & Tommy“). Die Serie basiert auf dem gefeierten True-Crime-Buch von Mikita Brottman. Stuart Zicherman („The Shrink Next Door“, „Sweetbitter“, „The Americans“) fungiert als Showrunner und Executive Producer. Das Drehbuch stammt von Sarah DeLappe („Bodies Bodies Bodies“). „Guilty Creatures“ wird von Tomorrow Studios („ONE PIECE“, „Physical“) für Apple TV produziert.

Basierend auf dem Buch „Guilty Creatures: Sex, God, and Murder in Tallahassee, Florida“ taucht die Serie tief in die Psyche einer leidenschaftlichen Romanze und des darauffolgenden Mordes zwischen zwei jungen, ehebrecherischen, aber gottesfürchtigen Liebenden ein. Sie enthüllt deren komplexes Leben und die seelischen Folgen, die es mit sich bringt, 18 Jahre lang als Mörder zu leben. Diese fesselnde True-Crime-Geschichte, angesiedelt vor dem Hintergrund von Sex und Mord im Florida Panhandle, hat das Potenzial, ein Klassiker zu werden.

Weitere Details hat Apple TV noch nicht bekannt gegeben. Somit ist noch nicht bekannt, wann die neue Serie startet.