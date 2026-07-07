Beats hat vor wenigen Tagen neues Zubehör angekündigt. Ganz neu ist das Zubehör allerdings nicht Vielmehr hat das Unternehmen seine USB-C Kabel in der neuen Farboption „Powerpink“ vorgestellt. Die neue Farbe gesellt sich zu den bisherigen Farben Power-Schwarz, Energie-Grau, Turbo-Blau und Blitz-Rot und lasst sich ab sofort ab 24,95 Euro bestellen.

Beats gibt euch pinke Power

Farbige Kopfhörer kennen wir von Beats bereits seit vielen Jahren. Auch das Kabel-Sortiment wird immer bunter. Beats Kabel wurden im April 2025 in vier Farben angekündigt, ein Jahr später führte das Unternehmen mit dem 3m Kabel eine neue Kabellänge ein und nun erinnert Beats seit Kabel-Portfolio um die Farbe Powerpink. Damit dürfte der Kreis an potentiellen Käufern noch einmal erweitert werden.

Ob beim Aufladen zwischen Trainingssätzen im Fitnessstudio, beim Nachladen auf dem Weg zur Arbeit oder einfach, damit der Schreibtisch besonders gut aussieht: Die neuen Beats Kabel in Powerpink sind ebenso funktional wie stylisch. Wenn ihr eure Powerbeats Fit in Powerpink mit der passenden Kabelfarbe aufladen möchtet, so ist dies ab sofort möglich.

Beat setzt bei seinen Kabeln auf ein geflochtenes Design, welches für eine höhere Strapazierfähigkeit und mehr Komfort sorgt. Die geflochtenen Kabel sind sowohl mit Apple- als auch Android-Geräten kompatibel und eignen sich zum Laden, Synchronisieren, für Audio, CarPlay und zum Übertragen von Daten. Auch die neue Farboption Powerpink wird in den Kabellängen 1,5m und 3m angeboten.

USB-C auf USB-C (1,5 m)

Unterstützt das Laden mit bis zu 60 Watt

Unterstützt Datenübertragung mit USB 2.0-Geschwindigkeit

USB-C auf USB-C (3 m)

Unterstützt das Laden mit bis zu 240 Watt

Unterstützt Datenübertragung mit USB 2.0-Geschwindigkeit

USB-A auf USB-C (1,5 m)

Unterstützt das Laden mit bis zu 15 Watt bei bestimmten iPhone und iPad Modellen

Unterstützt Datenübertragung mit USB 2.0-Geschwindigkeit

Preis & Verfügbarkeit

Die neuen powerpinken Beats-Kabel sind ab sofort für 24,95 Euro (1,5m) bzw. 34,95 Euro (3m) im Apple Online Store erhältlich.