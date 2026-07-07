Parallel zu den Betas von iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 arbeitet Apple an einer neuen Firmware für die AirPods. Für Entwickler steht jetzt eine dritte Vorabversion bereit, mit der sich die für den Herbst angekündigten Neuerungen ausprobieren lassen.

Eigener Regler für den adaptiven Modus

Die Beta-Firmware mit der Buildnummer 9A5314b lässt sich auf den AirPods Pro 2, den AirPods Pro 3, den AirPods 4 und den AirPods Max 2 installieren. Sie setzt die Funktionen um, die Apple mit iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 Golden Gate angekündigt hat. Dazu gehören eine überarbeitete Einstellungsseite für die AirPods, ein Schieberegler für den adaptiven Modus sowie die Möglichkeit, den Klang über einen eigenen Equalizer anzupassen. Die Kopfhörer arbeiten außerdem mit Siri-AI zusammen.

Wer die Vorabversion installieren will, benötigt ein iPhone, iPad oder einen Mac mit der Beta von iOS 27, iPadOS 27 beziehungsweise macOS 27. In den Bluetooth-Einstellungen lassen sich dort über das Info-Symbol neben den AirPods die Beta-Updates aktivieren. Nach der Aktivierung lädt das System die neue Firmware automatisch, sobald die AirPods im Ladecase stecken und sich in der Nähe des gekoppelten Geräts befinden. Eine Schaltfläche zum direkten Anstoßen der Aktualisierung gibt es nicht.