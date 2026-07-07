Apple hat gestern nicht nur die dritte Beta zu iOS 27 und Co. für Entwickler freigegeben, sondern gleichzeitig bestätigt, dass die Apple Intelligence-Funktionen in der Home-App ein 2TB iCloud+ Abo in iOS 27 erfordern.

Home-App: Apple Intelligence Funktionen erfordern 2TB iCloud+ Abo in iOS 27

Mit dem kommenden Update auf iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 Golden Gate bringt Apple verschiedene neue KI-Funktionen in die Home-App. So kann das System zukünftig schriftliche Zusammenfassungen von Bewegungsalarmen von HomeKit Secure Video Kameras erstellen. Außerdem lassen sich Aufnahmen verschiedener Kameras gruppieren, um einen Überblick über die Aktivitäten zu erhalten und wichtige Aufnahmen hervorzuheben. Die App unterstützt zudem die Suche in natürlicher Sprache.

Zur WWDC 2026 gab Apple bereits zu verstehen, dass verschiedene Apple Intelligence-Funktionen ein iCloud+-Abo erfordern. Konkrete Details nannte das Unternehmen zunächst nicht. Nun hat sich Apple in den Release Notes zur macOS 27 Beta 3 näher zur Materie geäußert. für die Apple Intelligence Home-Funktionen ist mindestens das iCloud+-Abo mit 2 TB Speicherplatz erforderlich.

Die Speicherung von HomeKit Secure Video in der Cloud erforderte bisher immer einen kostenpflichtigen iCloud-Plan. Der 50-GB-Plan erlaubt eine Kamera, der 200-GB-Plan unterstützt bis zu fünf. Mit dem 2-TB-Plan können Nutzer beliebig viele HomeKit Secure Video-Kameras hinzufügen und erhalten nun auch die Apple Intelligence Home-Funktionen. Die Speicherung von HomeKit-Videos wird nicht auf das Speicherlimit eines iCloud+-Abos angerechnet, sodass die vollen 2 TB für Fotos und andere Daten zur Verfügung stehen.