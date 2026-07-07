Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die dritte Beta zu iOS 27 veröffentlicht. Die neue Vorabversion ist mittlerweile auf zahlreichen Entwicklergeräten gelandet und immer mehr Neuerungen werden bekannt, die die Beta 3 im Vergleich zur Beta 2 mit sich bringt. Bis die finale Version im September erscheint, liegt allerdings noch etwas Arbeit von den Entwicklern.
iOS 27 Beta 3: Das ist neu
Siri Voice
Beta 3 führt die Unterstützung für die Anpassung der Siri-Stimme auf kompatiblen Geräten ein. Diese Anpassungsoption war zwar bereits in früheren Beta-Versionen vorhanden, jedoch nicht aktiv. Ab sofort könnt ihr das Sprechtempo und Ausdrucksstärke von Siri anpassen. Aktuell stehen dafür zwei grundlegende Stimmoptionen zur Verfügung. Um diese Neuerung nutzen zu können, wird ein iPhone 17 Pro oder ein iPhone Air benötigt.
New on iOS 27 beta 3: Customize Your Siri Voice pic.twitter.com/e8y3LRHNcI
— Aaron (@aaronp613) July 6, 2026
Live-Recognition
Im Bereich „Bedienungshilfen“ hat Apple eine neue Funktion namens „Live-Recognition“ hinzugefügt. Diese nutzt geräteinterne Intelligenz, um mithilfe der Kamera-App Objekte in der Umgebung zu erkennen und zu beschreiben. Zudem können Nutzer fragen zu dem stellen, was die Kameras sieht.
Erinnerungen
Die Erinnerungen-App hat ein aktualisiertes App-Icon.
Fotos
Die Fotos-App erhält eine Option für Sternebewertungen. Auf diese Art und Weise könnt ihr Fotos und Videos bewerten.
Kontrollzentrum
Im Kontrollzentrum könnt ihr mit der Beta 3 Details zu eurer Mobilfunkverbindung sehen, auch wenn ihr mit einem WLAN verbunden seid. Es zeigt die Signalstärke an sowie, ob ihr mit LTE oder 5G verbunden sind.
Kurzbefehle
Beim Erstellen eines neuen Kurzbefehls könnt ihr nun wählen, ob die Benutzeroberfläche „Kurzbefehl beschreiben“ oder der manuelle Kurzbefehl-Editor geöffnet werden soll.
Hintergrundbilder
Es gibt einen neuen Wallpater-Effekt, wenn ihr die Benachrichtigungszentrale aufruft.
iOS 27 beta 3 adds a new wallpaper animation which is so smooth pic.twitter.com/8LzBOx3HMD
— Aaron (@aaronp613) July 6, 2026
AirPods
Die Einstellung „Adaptiv“ bei den AirPods verfügt über einen Schieberegler, mit dem ihr zwischen mehr Transparenz und stärkerer Geräuschunterdrückung wählen könnt.
New in iOS 27 beta 3:
AirPods Adaptive Audio slider in the audio mode picker pic.twitter.com/om1dFuy2He
— Aaron (@aaronp613) July 6, 2026
Home-App
Apple hat verdeutlicht, dass die Apple-Intelligence-Funktionen in der Home-App einen iCloud+-Plan mit 2 GB Speicherplatz erfordern.
Apple Karten
Apple hat einen Tooltip hinzugefügt, um deutlicher zu machen, dass die Routenpräferenzen nicht entfernt wurden und durch Tippen unterhalb der Optionen-Oberfläche bei der Routenplanung aufgerufen werden können.
Sperrbildschirm
Bei bestimmten Hintergrundbildern weisen die Schaltflächen des Kontrollzentrums auf dem Sperrbildschirm nun schwarze statt weißer Symbole auf.
5G+ in Indien
5G+ ist in Indien nun bei verschiedenen Mobilfunkanbietern verfügbar.
0 Kommentare