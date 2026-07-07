Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die dritte Beta zu iOS 27 veröffentlicht. Die neue Vorabversion ist mittlerweile auf zahlreichen Entwicklergeräten gelandet und immer mehr Neuerungen werden bekannt, die die Beta 3 im Vergleich zur Beta 2 mit sich bringt. Bis die finale Version im September erscheint, liegt allerdings noch etwas Arbeit von den Entwicklern.

iOS 27 Beta 3: Das ist neu

Siri Voice

Beta 3 führt die Unterstützung für die Anpassung der Siri-Stimme auf kompatiblen Geräten ein. Diese Anpassungsoption war zwar bereits in früheren Beta-Versionen vorhanden, jedoch nicht aktiv. Ab sofort könnt ihr das Sprechtempo und Ausdrucksstärke von Siri anpassen. Aktuell stehen dafür zwei grundlegende Stimmoptionen zur Verfügung. Um diese Neuerung nutzen zu können, wird ein iPhone 17 Pro oder ein iPhone Air benötigt.

New on iOS 27 beta 3: Customize Your Siri Voice pic.twitter.com/e8y3LRHNcI — Aaron (@aaronp613) July 6, 2026

Live-Recognition

Im Bereich „Bedienungshilfen“ hat Apple eine neue Funktion namens „Live-Recognition“ hinzugefügt. Diese nutzt geräteinterne Intelligenz, um mithilfe der Kamera-App Objekte in der Umgebung zu erkennen und zu beschreiben. Zudem können Nutzer fragen zu dem stellen, was die Kameras sieht.

Erinnerungen

Die Erinnerungen-App hat ein aktualisiertes App-Icon.

Fotos

Die Fotos-App erhält eine Option für Sternebewertungen. Auf diese Art und Weise könnt ihr Fotos und Videos bewerten.

Kontrollzentrum

Im Kontrollzentrum könnt ihr mit der Beta 3 Details zu eurer Mobilfunkverbindung sehen, auch wenn ihr mit einem WLAN verbunden seid. Es zeigt die Signalstärke an sowie, ob ihr mit LTE oder 5G verbunden sind.

Kurzbefehle

Beim Erstellen eines neuen Kurzbefehls könnt ihr nun wählen, ob die Benutzeroberfläche „Kurzbefehl beschreiben“ oder der manuelle Kurzbefehl-Editor geöffnet werden soll.

Hintergrundbilder

Es gibt einen neuen Wallpater-Effekt, wenn ihr die Benachrichtigungszentrale aufruft.

iOS 27 beta 3 adds a new wallpaper animation which is so smooth pic.twitter.com/8LzBOx3HMD — Aaron (@aaronp613) July 6, 2026

AirPods

Die Einstellung „Adaptiv“ bei den AirPods verfügt über einen Schieberegler, mit dem ihr zwischen mehr Transparenz und stärkerer Geräuschunterdrückung wählen könnt.

New in iOS 27 beta 3: AirPods Adaptive Audio slider in the audio mode picker pic.twitter.com/om1dFuy2He — Aaron (@aaronp613) July 6, 2026

Home-App

Apple hat verdeutlicht, dass die Apple-Intelligence-Funktionen in der Home-App einen iCloud+-Plan mit 2 GB Speicherplatz erfordern.

Apple Karten

Apple hat einen Tooltip hinzugefügt, um deutlicher zu machen, dass die Routenpräferenzen nicht entfernt wurden und durch Tippen unterhalb der Optionen-Oberfläche bei der Routenplanung aufgerufen werden können.

Sperrbildschirm

Bei bestimmten Hintergrundbildern weisen die Schaltflächen des Kontrollzentrums auf dem Sperrbildschirm nun schwarze statt weißer Symbole auf.

5G+ in Indien

5G+ ist in Indien nun bei verschiedenen Mobilfunkanbietern verfügbar.