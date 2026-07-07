Apple hat kürzlich die dritte Beta von iOS 27 und Co. veröffentlicht. Ein Schwerpunkt der neuen Beta liegt zweifelsfrei auf Siri AI. So zog Siri AI mit watchOS 27 Beta 3 auf der Apple Watch ein und iPhone-Nutzer können ab sofort die Geschwindigkeit und Ausdrucksstärke von Siri anpassen.

iOS 27 Beta 3: Nutzer können jetzt die Geschwindigkeit und Ausdrucksstärke von Siri anpassen

Im Rahmen der WWDC26-Keynote hatte Siri-Chef Mike Rockwell neue Siri-Funktionen angekündigt und gleichzeitig Einblicke in die neuen Features gegeben. Unter anderm gab er zu verstehen, dass Benutzern die Möglichkeit gegeben wird, die Stimme von Siri „wie nie zuvor anzupassen, einschließlich Steuerelementen für Ausdrucksstärke und Sprechtempo.

In der Beta 1 und Beta 2 habt ihr die Regler für die jeweiligen Optionen zwar in den iPhone-Einstellungen vorgefunden, allerdings waren diese nicht aktiv. Dies ändert sich mit der Beta 3. Beide Regler sin nun aktiv und bieten fünf Einstellstufen für jede der beiden verfügbaren Stimmen.

Sobald der Nutzer einen der Schieberegler bewegt, spielt Siri eine fortlaufende Audioaufnahme ab, die sich in Echtzeit an jede Änderung anpasst. Ist der Nutzer mit Tempo und Ausdruck zufrieden, kann er die Auswahl durch Tippen auf das Häkchen in der oberen rechten Ecke speichern.

New on iOS 27 beta 3: Customize Your Siri Voice pic.twitter.com/e8y3LRHNcI — Aaron (@aaronp613) July 6, 2026

Diese neue Funktion steht nur auf Geräten mit A19 Pro Chip zur Verfügung, da die erweiterten Siri AI Funktionen mindestens 12 GB RAM voraussetzen. Aktuell sind dies iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max und iPhone Air.