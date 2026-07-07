Apple arbeitet an einer zweiten Generation des iPhone Air, die im Frühjahr 2027 erscheinen soll. Als wichtigste Baustelle gilt die Akkulaufzeit, die viele Käufer am aktuellen Modell kritisieren. Der Leaker Digital Chat Station nennt nun erstmals eine konkrete Kapazität für den geplanten Akku.

Kapazität wächst angeblich von 3.149 auf 3.500 mAh

In einem Weibo-Beitrag mit Prognosen aus der Lieferkette schreibt Digital Chat Station, dass Apple im iPhone Air 2 einen Akku mit 3.500 mAh verbauen will. Das aktuelle iPhone Air kommt auf 3.149 mAh, der Zuwachs läge damit bei rund 11 Prozent.

Eine höhere Kapazität bedeutet nicht zwangsläufig ein dickeres Gehäuse. Apple kann auf dichtere Zellen setzen oder die interne Anordnung der Komponenten so überarbeiten, dass ein physisch größerer Akku in das bestehende Chassis passt. Eng wird es im flachen Gehäuse des iPhone Air in jedem Fall.

Mehrere Berichte der vergangenen Wochen sprechen davon, dass Apple dem Nachfolger eine zweite Kamera spendiert. Das aktuelle Modell besitzt nur ein einzelnes Weitwinkelobjektiv auf der Rückseite und ist damit beim Fotografieren weniger flexibel als das günstigere iPhone 17. Ein zusätzliches Ultraweitwinkelobjektiv soll diesen Kritikpunkt beheben. Im Plateau auf der Rückseite steckt bereits viel Technik, damit im übrigen Gehäuse möglichst viel Raum für den Akku bleibt. Eine zweite Kamera an dieser Stelle würde einen größeren Eingriff ins Innenleben erfordern. Ob das die Pläne für den Akku beeinflusst, geht aus den Berichten nicht hervor.

Unabhängig von der reinen Akkukapazität dürfte der A20-Chip zur Laufzeit beitragen. Apple plant, den Chip im 2-Nanometer-Verfahren fertigen zu lassen, womit er effizienter arbeiten soll als sein Vorgänger. Einem weiteren Bericht zufolge setzt Apple außerdem auf eine OLED-Technik von Samsung namens CoE. Bei herkömmlichen OLED-Displays sitzt eine Polarisationsfolie über dem Panel, um Reflexionen zu reduzieren und den Kontrast zu verbessern. Der Nachteil dabei ist allerdings, dass diese Folie auch einen Teil des vom OLED erzeugten Lichts absorbiert, was das Display dunkler und weniger energieeffizient macht. Mit CoE würde Apple den Polarisator komplett entfernen und stattdessen den Farbfilter direkt auf die Schutzschicht des OLEDs auftragen. Das Display würde dadurch nicht nur heller werden, sondern auch dünner ausfallen und könnte Raum für einen etwas größeren Akku schaffen.

Das iPhone Air 2 soll in der ersten Jahreshälfte 2027 auf den Markt kommen, gemeinsam mit dem iPhone 18 und dem günstigeren iPhone 18e.