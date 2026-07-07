Zum großen chinesischen „618“-Shopping-Festival hatte Apple die Preise seiner aktuellen iPhone-Modelle kräftig gesenkt und sich damit im Herstellerranking nach vorn geschoben. Dem Gesamtmarkt haben die Aktionen der Anbieter allerdings nicht geholfen, denn die Verkäufe sind im Vergleich zum Vorjahr erneut zurückgegangen.

Gestiegene Speicherpreise bremsen die Rabattschlacht

Das „618“-Festival ist nach dem „Singles Day“ die zweitgrößte Shopping-Veranstaltung im chinesischen Online-Handel. Das Schnäppchenfest ging aus einer Geburtstagsaktion von JD.com hervor und wird heute von allen großen E-Commerce-Plattformen des Landes mitgetragen. Apple ist seit 2021 mit Preisaktionen und Eintauschprämien dabei.

Der Marktforscher Counterpoint Research hat die Smartphone-Verkäufe während des Festival-Zeitraums zwischen dem 25. Mai und dem 21. Juni ausgewertet und kommt auf ein Minus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Als Hauptgrund nennen die Analysten die gestiegenen Speicherpreise, die viele Hersteller zu Preiserhöhungen gezwungen und den Spielraum für Nachlässe eingeschränkt haben, was die ohnehin schwache Nachfrage weiter dämpfte.

Apple startete seine Aktionen bereits rund einen Monat vor dem eigentlichen „618“-Aktionstag, der am 18. Juni stattfindet. Wer ein iPhone 17 Pro oder iPhone 17 Pro Max kaufte, konnte über offizielle Preisnachlässe, Plattform-Aktionen und Eintauschprämien insgesamt bis zu 2.000 Yuan (knapp 260 Euro) sparen. Die Nachlässe kurbelten die Verkäufe spürbar an und hoben Apple auf den zweiten Platz auf dem chinesischen Markt. Im Jahresvergleich steht dennoch ein Minus von 9 Prozent, weil Apple das iPhone 16 im vergangenen Jahr noch stärker rabattiert hatte.

Marktführer bleibt Huawei mit einem Anteil von 21 Prozent. Apple und Oppo folgen mit jeweils 18 Prozent vor Vivo mit 17 Prozent, Xiaomi mit 14 Prozent und Honor mit 10 Prozent. Auf alle übrigen Anbieter entfallen zusammen 2 Prozent. Huawei war zugleich der einzige große Hersteller, der zulegen konnte. Der Konzern steigerte seine Verkäufe um 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während die Rückgänge bei den chinesischen Android-Konkurrenten mit 12 bis 33 Prozent deutlich stärker ausfielen als bei Apple.