Seit gestern Abend lässt sich nicht nur die iOS 27 Beta 3 herunterladen, auch die dritte Beta zu watchOS 27 steht neben weiteren Vorabversionen auf den Apple Servern bereit. Mit der jüngsten watchOS 27 Beta hat Apple den Support für Siri AI und die Siri-App hinzugefügt, so dass ihr die Funktion nun direkt am Handgelenk nutzen könnt.

watchOS 27 Beta 3: Siri AI schafft den Sprung auf die Apple Watch

Als Apple im vergangenen Monat zur Worldwide Developers Conference geladen hatte, kündigte das Unternehmen auch Siri AI für die Apple Watch an. Mit der Beta 1 und Beta 2 war dieses Feature allerdings noch nicht freigeschaltet. Dies ändert sich nun mit der Beta 3.

Das dynamische App-Raster, das beim Drücken der Digital Crown erscheint, zeigt die Siri-App in der Mitte an. Ringsherum werden Apps angezeigt, von denen Siri denkt, dass ihr sie benötigt. die intelligentere Version von Siri steht bereit, um Fragen zu beantworten und Anfragen auszuführen.

Siri AI auf der Apple Watch greift für die Verarbeitung auf ein in der Nähe befindliches, mit Apple Intelligence kompatibles iPhone zurück. Unterhaltungen in der Siri-App auf der Apple Watch werden mit der Siri-App auf allen anderen Geräten – wie iPhone, iPad und Mac – synchronisiert.

Siri AI steht in der EU zunächst nur auf dem Mac und Apple Vision Pro zur Verfügung. iPhone, iPad und Apple Watch bleiben zunächst außen vor. Apple und die EU arbeiten an einer Lösung.