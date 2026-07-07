WhatsApp führt ein neues Label für bezahlte Partnerschaften ein. Diese gibt Kanal-Administratoren die Möglichkeiten ihre Beiträge als gesponserte Inhalte zu kennzeichne. So haben Kanal-Abinnenten die Möglichkeiten zu erkennen, ob es sich um einen normalen Beitrag oder eine bezahlte Partnerschaft handelt.

WhatsApp führt neues Sponsored-Label ein

Mittlerweile die die Kennzeichnung von bezahlten Partnerschaften in sozialen Netzwerken in vielen Ländern gesetzlich vorgeschrieben. Auf der einen Seite sind Content-Ersteller verpflichtet, ihre Beiträge entsprechend zu kennzeichnen und auf der anderen Seite müssen die sozialen Netzwerke ihren Nutzern die Möglichkeit einräumen, um Beiträge als „Sponsored“ zu kennzeichnen.

Bis dato hatten Kanal-Admins auf WhatsApp keine offizielle Möglichkeit, Beiträge als gesponserte Inhalte zu kennzeichnen. Sie mussten manuell einen Hinweis im Text hinzufügen, um ihre Follower über die Kooperation zu informieren. Mit den neuesten Versionen von WhatsApp schließt der Messenger diese Lücke nun, so WABetaInfo. Konkret führt WhatsApp eine neue Option für bezahlte Partnerschaften ein, mit der Kanal-Admins ihre Beiträge als Teil einer Markenkooperation kennzeichnen können.

Wenn ein Kanal-Admins einen Beitrag als bezahlte Partnerschaft kennzeichnet, wird dies im Update deutlich sichtbar angezeigt. Follower sehen es sofort, ohne weitere Schritte. So ist klar erkennbar, dass es sich um kommerzielle Inhalte und nicht um eine organische Empfehlung des Kanaladministrators handelt. Die Kennzeichnung funktioniert auf Android-, iOS-, Web- und Desktop-Apps identisch, sodass jeder Follower denselben Hinweis sieht.

Zu beachten gilt, dass die neue Funktion schrittweise eingeführt wird, daher wird sie nicht sofort allen Nutzern angezeigt.