Vor wenigen Tagen zeichnete sich bereits ab, dass Apple und Broadcom ihre Partnerschaft fortsetzen. Am heutigen Tag erfolgt die offizielle Bestätigung aus Cupertino. Apple hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine Partnerschaft mit Broadcom intensivieren wird, um Milliarden weiterer Chips in den USA zu produzieren.

Apple und Broadcom intensivieren Partnerschaft

Apple hat eine neue, mehrjährige Partnerschaft mit Broadcom bekanntgegeben. Ziel der Zusammenarbeit ist die Entwicklung und Produktion kundenspezifischer Siliziumkomponenten und modernster drahtloser Verbindungstechnologien für eine breite Palette von Apple-Produkten.

Die neue Vereinbarung, deren Volumen mehr 30 Milliarden Dollar betragen wird, wird die Produktion von mehr als 15 Milliarden in den USA hergestellten Chips ermöglichen und Hunderte von Arbeitsplätzen in den Vereinigten Staaten sichern.

„Apple und Broadcom verbindet eine lange gemeinsame Geschichte, und diese neue Phase unserer Partnerschaft unterstreicht unser Engagement für die amerikanische Fertigung und Innovation“, sagte Tim Cook, CEO von Apple. „Die in Fort Collins gefertigten Spitzenkomponenten sind unerlässlich für die herausragende Leistung und Konnektivität, die unsere Kunden erwarten. Wir sind stolz darauf, unsere Investitionen in US-amerikanische Zulieferer, die unser Engagement für Exzellenz und Innovation teilen, weiter auszubauen. Wir danken dem Präsidenten und seiner Regierung für die Unterstützung wichtiger Projekte wie diesem.“

Apple hat im vergangenen Jahr das sogenannte American Manufacturing Program (AMP) aufgelegt, um die Produktion in den USA zu beschleunigen. Broadcom ist Teil dieses Programms. Durch die neue Partschaft wird dem Chip-Hersteller die Erweiterung und Modernisierung seiner Produktionsstätten in Fort Collins, Colorado, mit einer Investition von 1,5 Milliarden UDollar, ermöglicht Broadcom wird am Standort Fort Collins fortschrittliche Hochfrequenzkomponenten – darunter FBAR-Filter – und moderne drahtlose Verbindungstechnologien herstellen.