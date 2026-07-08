Apple ist vor Gericht damit gescheitert, seinen Gatekeeper-Status in Bezug auf seine App Stores und iOS anzufechten. Laut Reuters hat das Gericht der Europäischen Union in Luxemburg die Klage des Konzerns am Mittwoch abgewiesen. Damit gelten die Vorgaben des Digital Markets Act (DMA) für Apple unverändert weiter.

Fünf App Stores zählen als ein einziger Plattformdienst

Apple hatte das Verfahren 2024 angestrengt, nachdem die EU-Kommission die fünf App Stores auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Apple Watch als einen einzigen zentralen Plattformdienst im Sinne des DMA eingestuft hatte. Die Einstufung verpflichtet den Konzern unter anderem dazu, eigene Dienste nicht gegenüber Konkurrenzangeboten zu bevorzugen, keine persönlichen Daten über mehrere Dienste hinweg zusammenzuführen und Nutzern den Zugang zu alternativen App-Marktplätzen zu öffnen.

Auch die Einstufung von iOS als Zugangsplattform wollte Apple vor Gericht kippen. Die Einstufung verpflichtet das Unternehmen, sein Betriebssystem weiter zu öffnen und Diensten anderer Anbieter den Zugriff auf zentrale Funktionen zu gewähren. Beim Streit um iMessage kam Apple ebenfalls nicht weiter. Der Konzern hatte sich dagegen gewehrt, dass der Messenger als „nummernunabhängiger interpersoneller Kommunikationsdienst“ eingeordnet wird und damit unter die europäischen Telekommunikationsregeln fällt. Auch diesen Teil der Klage erklärte das Gericht für unzulässig.

Als Gatekeeper stuft die EU Unternehmen ein, die in der Union einen Jahresumsatz von mindestens 7,5 Milliarden Euro erzielen oder an der Börse mit mindestens 75 Milliarden Euro bewertet werden. Die betroffenen Dienste müssen in der EU monatlich mehr als 45 Millionen aktive Nutzer und jährlich über 10.000 gewerbliche Nutzer erreichen.