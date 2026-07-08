In regelmäßigen Abständen wiederholen sich bei Apple die Ereignisse. Gemeint ist nicht, dass Jahr für Jahr im September neue iPhone-Modelle angekündigt werden, sondern, dass das Unternehmen von Zeit zu Zeit die Signierung veralteter iOS-Versionen einstellt. Dieses Mal hat es iOS 26.5 und iOS 26.5.1 getroffen.

Apple stoppt Signierung von iOS 26.5 und iOS 26.5.1

Wirklich überraschend kommt diese Maßnahme seitens Apple nicht. Wenige Woche nach der Freigabe einer neuen iOS-Version, wird die Signierung der veralteten Version eingestellt. Das Ganze läuft wie folgt ab: Apple gewährt nach der Freigabe einer neuen iOS-Version ein bestimmtes Zeitfenster, in dem Nutzer ein Downgrade auf die ältere Version durchführen können. Manchmal kann es durchaus sinnvoll sein, auf eine ältere, funktionierende iOS-Version zurückzukehren, da umvorgesehen Probleme auftauchen. Dies haben wir in den letzten Jahren allerdings äußerst selten erlebt.

Nun hat es iOS 26.5. und iOS 26.5.1 getroffen. iOS 26.5.2 wurde am 29. Juni veröffentlicht. Somit gab Apple seinen Nutzer exakt eine Woche Zeit, bevor die Signierung von iOS 26.5.1 beendet wurde. Mit iOS 26.5.2 hatte Apple zahlreiche Sicherheitslücken geschlossen, so dass es in jedem Fall sinnvoll ist, auf die neueste Version zu aktualisieren.

Parallel dazu arbeitet Apple bereits an iOS 26.6 und iOS 27. Während iOS 26.6. in Kürze in der finalen Version freigegeben wird, gehen wir davon aus, dass Apple die finale Version von iOS 27 im September veröffentlicht.