Für gewöhnlich schickt Apple immer mittwochs und freitags neue Original-Inhalte ins Rennen. Am heutigen Tag ist eine neue Serie an der Reihe. Wobei so ganz neu ist Trying nicht. Die Eltern-Comedy-Serie geht am heutigen Tag bereits in die fünfte Staffel.

Apple TV schickt Trying in die fünfte Staffel

Über ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple TV die fünfte Staffel zu Trying angekündigt hat. Am heutigen Tag ist es endlich soweit und die Eltern-Comedy-Serie kehrt zurück. Konkret steht ab sofort die erste Episode der achtteiligen 5. Staffel auf der Video-Streaming-Plattform bereit. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 26. August neue Episoden.

Die BAFTA-nominierte Esther Smith und der für den Actor Award nominierte Rafe Spall spielen die Hauptrollen und sind auch als Executive Producer beteiligt. In der fünften Staffel müssen Nikki (Smith) und Jason (Spall) mit den Folgen der plötzlichen Ankunft von Princess (Scarlett Rayner) und Tylers (Cooper Turner) leiblicher Mutter Kat (Charlotte Riley) vor ihrer Tür und dem damit einhergehenden Chaos, das sie in ihr geordnetes Familienleben bringt, fertigwerden.

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Falls ihr bis dato noch nichts von Trying gehört habt, so werft einen Blick auf den eingebundenen Trailer.