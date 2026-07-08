Nachdem Apple TV erst kürzlich die Serie Guilty Creatures angekündigt hat, gibt der Video-Streaming-Dienst nun erneut die Erweiterung seines Serien-Portfolios an. Die neue Drama-Serie „Nocturne“ mit Liev Schreiber, Zazie Beetz and Stephen Graham in der Hauptrolle startet am 30. Oktober 2026.

„Nocturne“ startet am 30. Oktober auf Apple TV

Apple TV hat einen ersten Einblick auf „Nocturne“ gegeben. Dabei handelt es sich um eine neue Drama-Serie, die auf den internationalen Bestseller-Krimis „Lazarus“ und „The Sandman“ von Lars Kepler basiert. In den Hauptrollen von „Nocturne“ sind Tony-, Actor-Award-, Emmy- und Golden-Globe-Nominierter Liev Schreiber sowie die Emmy-nominierte Zazie Beetz zu sehen. Weitere Rollen spielen der Emmy-, Golden-Globe- und Actor-Award-Preisträger Stephen Graham.

Das zehnteilige Drama wurde für das Fernsehen entwickelt und von John Hlavin („Shooter“, „The Mac Who Fell to Earth) geschrieben und produziert. Hlavin fungiert zudem als Showrunner. „Nocturne“ feiert am Freitag, den 30. Oktober 2026, mit den ersten beiden Episoden seine Premiere auf Apple TV. Anschließend folgen immer freitags bis zum 25. Dezember 2026 neue Episoden.

Das Projekt erzählt die Geschichte von Jonah Lynn (Schreiber), einem Ex-Soldaten und jetzigen Mordermittler, der, des harten Alltags in Philadelphia überdrüssig, in eine Kleinstadt im Westen Pennsylvanias zieht, um ein ruhiges Leben zu führen. Doch als die Stadt und seine Familie von dem teuflisch gerissenen Serienmörder Jurek Walter (Graham) bedroht werden, muss Jonah alles beschützen, was ihm lieb und teuer ist. Als die verzweifelte Suche nach Jureks letztem Opfer Jonah dazu zwingt, seine Ziehtochter, die FBI-Agentin Saga Bauer (Beetz), gegen Jurek antreten zu lassen, stellt sich die Frage: Wie weit wird Jonah gehen?