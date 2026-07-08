Als Apple Anfang Juni im Rahmen der WWDC 2026 Keynote einen ersten Ausblick auf iOS 27 gab, veröffentlichte das Unternehmen eine erste Beta für eingetragene Entwickler. Gleichzeitig gab Apple zu verstehen, dass die erst öffentliche Beta im Laufe des Julis freigegeben wird. Blickt man auf die Vorgehensweise der letzten Jahre, dürfte es nicht mehr lange dauern, bis die Public Beta 1 bereitsteht.

iOS 27: Public Beta dürfte schon bald erscheinen

Vor wenigen Tagen hat Apple die dritte Beta zu iOS 27 und Co. veröffentlicht. Ist die Zeit reif für eine öffentliche Beta-Version? Oder wartet Apple erst noch die Beta 4 ab? Blicken wir auf die Freigabe der Public Beta in den letzten Jahren

iOS 16 Public Beta: 11. Juli 2022

iOS 17 Public Beta: 12. Juli 2023

iOS 16 Public Beta: 15. Juli 2024

iOS 26 Public Beta: 24. Juli 2025

Die ersten drei Beta zu iOS 27 laufen schon relativ flüssig und stabil. Von daher können wir uns vorstellen, dass Apple spätestens nächste Woche die erste öffentliche Beta für Teilnehmer am Apple Beta-Programm veröffentlicht. Bitte beachtet, dass es sich um eine Beta handelt und ihr diese niemals auf eurem Erstgerät installieren solltet. Beta-Versionen ist oftmals noch fehlerhaft und einige Apps und Funktionen können noch eingeschränkt sein.

iOS 27 ist mit dem iPhone 11 und neueren Modellen kompatibel, doch Apple-Intelligence-Funktionen wie Siri AI sind auf das iPhone 15 Pro und neuere Modelle beschränkt.Weiter gilt zu beachten, dass Siri AI in der EU aktuell nicht auf dem iPhone zur Verfügung steht.