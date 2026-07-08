Apples faltbares iPhone bleibt trotz gegenteiliger Gerüchte weiterhin auf Kurs für einen September-Launch. Das berichtet das chinesische Finanzportal Cailian Press (via Macrumors) unter Berufung auf mehrere Personen aus Apples Lieferkette.

Design längst final, Produktion läuft

Laut den Quellen von Cailian Press wurde das Design des Geräts bereits vor einiger Zeit final festgelegt – das faltbare iPhone befinde sich inzwischen in der Massenproduktion. Auch die chinesischen und koreanischen Portale East Moneyund The Bell berichten unabhängig davon, dass Apples Foldable bereits in Serie gefertigt werde – Zulieferer Foxconn habe bereits mit groß angelegten Neueinstellungen begonnen, um die nötigen Arbeitskräfte für die Montage zu sichern.

Auf die Frage nach möglichen Verzögerungen durch komplexe Montageprozesse und niedrige Ausbeuten äußerten sich die Quellen von Cailian Press eindeutig: Von einer Verschiebung sei ihnen nichts bekannt, ein Liefertermin im September gelte weiterhin als wahrscheinlich.

Nicht alle Berichte einheitlich

Ganz einheitlich ist das Bild dennoch nicht: Erst im vergangenen Monat hatte The Elec berichtet, die Massenproduktion solle im Juli beginnen, gleichzeitig aber von Problemen mit dem Scharnier während der Testphase berichtet. Die meisten dieser Probleme sollen inzwischen gelöst sein – dennoch erhöht sich damit die Wahrscheinlichkeit einer zunächst kleineren Startauflage nach dem Launch.

Am Wochenende hatte zudem Apple-Analyst Ming-Chi Kuo angedeutet, das Foldable werde zwar im September gemeinsam mit dem iPhone 18 Pro vorgestellt, könnte aber erst im vierten Quartal – also frühestens im Oktober – tatsächlich in den Verkauf gehen.

Ein hin und her bei den Terminaussagen

Bloomberg-Redakteur Mark Gurman hatte im März berichtet, das faltbare iPhone werde nicht zeitgleich mit dem iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max ausgeliefert. Einen Monat später revidierte er diese Einschätzung jedoch und erklärte, das Foldable bleibe weiterhin auf Kurs für eine Vorstellung im September – mit einem Verkaufsstart zur gleichen Zeit oder nur wenig später.

Produktionsziel auf 10 Millionen Einheiten erhöht

Apple soll seine Zulieferer inzwischen angewiesen haben, sich auf die Fertigung von rund 10 Millionen faltbaren iPhones in diesem Jahr vorzubereiten – deutlich mehr als die zuvor kolportierten 7 bis 8 Millionen Einheiten.

Das Book-Style-Foldable soll über ein 7,8-Zoll-Innendisplay, ein 5,5-Zoll-Außendisplay, den A20-Chip, in einigen Ländern Apples eigenen C2-Modem sowie einen Touch-ID-Powerbutton verfügen. Der Einstiegspreis wird je nach Bericht zwischen etwa 2.000 und 2.500 UDollar geschätzt. Als Markenname gilt weiterhin „iPhone Ultra“ als wahrscheinlich.