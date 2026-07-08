Der Sommer und die Sommerferien stehen bevor. Während in den ersten Bundesländern bereits die Schulferien begonnen haben, folgen in Kürze die nächsten Bundesländer. Kurzum: Die Haupturlaubszeit steht bevor und Readly bietet euch die Möglichkeit, die Lese-Flatrate zwei Monate lang für insgesamt nur 1 Euro zu testen. Somit werden pro Monat gerade einmal 50 Cents fällig. Falls euch der Service nicht gefällt, könnt ihr jederzeit kündigen, so dass keine weiteren Kosten anfallen.

Readly Lese-Flatrate: 2 Monate nur 1 Euro (inkl. 5.000 Magazinen & Zeitungen)

Ganz ehrlich? Nehmt die zwei Monate Readly für nur 1 Euro mit, testet die Lese-Flatrate und kündigt direkt wieder. So umgeht ihr das Risiko, dass sich das Abo zum normalen Preis verlängert. Sollte euch das Ganze überzeugend, so könnt ihr das Abo immer noch verlängern.

Übersicht

Niedriger Preis, unbegrenzt lesen: Unbegrenzter Zugriff auf 5.000 Magazine und Zeitungen für eine niedrige monatliche Gebühr

Top-Magazine: Magazine von bekannten Deutschen Verlagen – eure Lieblingsmagazine warten

Aktuelle & ältere Ausgaben: Readly hat immer die neueste, aber auch ältere Ausgaben, nur einen Klick entfernt.

Offline lesen: Magazine herunterladen und auf jedem Gerät lesen, Smartphone oder Tablet

Familienaccount: Teilt den Account mit eurer Familie, 5 Profile inklusive

Keine Verpflichtungen, jederzeit kündbar: Es gibt keine Vertragslaufzeit, ihr könnt jederzeit kündigen

Nur für kurze Zeit könnt ihr Readly zwei Monate lang für nur 1 Euro testen. Nach den beiden Probemonaten kostet Readly je nach gewähltem Tarif zwischen 14,99 Euro und 19,99 Euro. Solltet ihr die Lese-Flatrate nicht weiter benötigen, so kündigt ihr zum Anlauf der zwei Monate, so dass keine weitere Kosten entstehen. Natürlich könnt ihr bis zum Ende der Laufzeit Readly uneingeschränkt weiter nutzen. Ist die passende Zeitung oder das passende Magazin für euch dabei? Hier findet ihr eine Übersicht des Angebots.

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