Apple CEO Tim Cook und Apples Services Chef Eddy Tue sind in Idaho angekommen, um auch in diesem Jahr an der Sun Valley Conference teilzunehmen. In diesem Jahr werden sie von John Ternus begleitetet, der Tim Cook ab September als Apple CEO beerbt.

Sun Valley Conference: Tim Cook, Eddy Tue und John Ternus sind vor Ort

Jahr für Jahr bringt die Sun Valley Conference einige der einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt aus den Bereichen Medien, Technologie und Finanzen für mehrere Tage zu privaten Treffen und persönlichem Austausch zusammen.

Zu dem diesjährigen Event, welches bis zum 11. Juli 2026 andauert, sind schon zahlreiche CEOs eingetrudelt. Unter anderem sind in diesem Jahr YouTube-CEO Neal Mohan, OpenAI-Vorsitzender Bret Taylor, OpenAI-CEO Sam Altman, Uber-CEO Dara Khosrowshahi, Yahoo!-Mitbegründer Jerry Yang, GM-CEO Mary Barra, David Zaslav, CEO und Präsident von Warner Bros. Discovery, und Netflix-Co-CEO Ted Sarandos vor Ort.