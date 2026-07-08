Apple CEO Tim Cook und sein Nachfolger John Ternus haben in einem virtuellen Meeting mit dem Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder gesprochen. Im Gespräch ging es unter anderem um Die Chip-Entwicklung, die EU, KI und mehr.

Cook, Ternus und Söder im Gespräch

Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat auf ein X einen Beitrag veröffentlicht, in dem er vor einem großen Bildschirm zu sehen ist, auf dem der brillentragende John Ternus sowie Apple CEO Tim Cook zu sehen ist. Darüberhinaus nahm Matt Browne – Apples Leiter der Abteilung für europäische Regierungsangelegenheiten und globale Einblicke – teil.

Silicon Valley meets Bavaria: Apple und Bayern sind zwei weltweit starke Marken. Hatte heute gute Gespräche mit @apple CEO @tim_cook und seinem Nachfolger John Ternus. Bayern gilt als das Silicon Valley Europas. Wir sind stolz, dass Global Player wie #Apple ebenso wie junge… pic.twitter.com/7F9i9waq0N — Markus Söder (@Markus_Soeder) July 7, 2026

In dem Beitrag gibt Söder zu verstehen, dass er gute Gespräche mit Appel Chef Tim und seinem Nachfolger geführt hat. Zudem ist er stolzt, dass Apple mittlerweile mehr als 2000 Arbeitsplätze in München bietet. Konkret schreibt er folgendes

Wir sind stolz, dass Global Player wie #Apple ebenso wie junge Start-ups bei uns investieren und wachsen. In München hat Apple inzwischen über 2000 Arbeitsplätze. Unsere #HightechAgenda geht voll auf: Wir sind Heimat für Spitzentechnologie. „The Bavarian way of life“ verbindet Hightech und Heimat. Das kommt auch international gut an. Bayern sagt Ja zu Technologie und Zukunft – denn das sichert Arbeitsplätze und Wertschöpfung im Inland. Auch die EU muss das im Blick halten: Überregulierung etwa bei KI und Datenschutz darf nicht dazu führen, dass wir vom technologischen Fortschritt abgeschnitten werden. Wir wollen Zukunft mitgestalten und nicht bloß zuschauen.

Auch wenn Söder nicht explizit bestätigt hat, dass die Regulierung innerhalb der EU thematisiert wurden, gehen wir fest davon aus, dass die EU Thema des virtuellen Treffens war. Erst vor wenigen Tagen sprach Cook mit EU Technologie-Kommissarin Henna Virkkunen. In diesem Meeting wurde unter anderem abgeklopft, wie Siri AI in der EU auf dem iPhone und iPad eingeführt werden kann.