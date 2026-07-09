Die Nominierungen für die 78. Primetime Emmy Awards liegen vor und Apple TV kann sich über sagenhafte 89 Nominierungen freuen. Berücksichtigt wurden unter anderem Widow’s Bay, Shrinking, and Margo’s Got Money Troubles, Pluribus, Slow Horses und mehr.

Apple TV erhält 89 Nominierungen für die Emmy Awards 2026

89 Nominierungen sind zwar noch keine Garantie dafür, dass Apple TV in diesem Jahr einen Emmy Award erhalten wird, die Wahrscheinlichkeit ist allerdings mehr als hoch.

Apple erzielt mit 89 Nominierungen in 15 Programmen einen historischen Erfolg bei den 78. Primetime Emmy Awards und führt die Liste der Sender mit den meisten Nominierungen in den Kategorien „Beste Dramaserie“ und „Beste Comedyserie“ an. Die Comedyserien „Widow’s Bay“, „Shrinking“ und „Margo’s Got Money Troubles“ sowie die Dramen „Pluribus“, „Slow Horses“ und „Your Friends & Neighbors“ erhielten die meisten Nominierungen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Apples Erfolgsserie „Widow’s Bay“ führt mit insgesamt 19 Nominierungen die Liste der meistnominierten Serien an. „Pluribus“ erhielt nach seiner weltweit erfolgreichen ersten Staffel 18 Nominierungen, während die gefeierte Apple-Eigenproduktion „Shrinking“ 10 Nominierungen erhielt „Slow Horses“ blickt auf neun Nominierungen und „Margo’s Got Money Troubles“ kann sich über insgesamt acht Nominierungen freuen. Exemplarisch blick wir auf Widow´s Bay und die einzelnen Nominierungen dieser Serie

Herausragende Comedyserie

Herausragender Hauptdarsteller in einer Comedyserie: Matthew Rhys

Herausragende Nebendarstellerin in einer Comedyserie: Kate O’Flynn

Herausragende Nebendarstellerin in einer Comedyserie: Dale Dickey

Herausragender Nebendarsteller in einer Comedyserie: Stephen Root

Herausragender Gastdarsteller in einer Comedyserie: Hamish Linklater

Herausragende Gastdarstellerin in einer Comedyserie: Betty Gilpin

Herausragendes Drehbuch für eine Comedyserie: Katie Dippold

Herausragende Regie für eine Comedyserie: Hiro Murai

Herausragendes Produktionsdesign für ein narratives Programm (halbstündige Sendung)

Hervorragendes Casting für eine Comedyserie

Herausragende Kameraführung in einer halbstündigen Serie

Herausragender Bildschnitt für eine Single-Kamera-Comedyserie (3x)

Herausragende Musikkomposition für eine Serie (Original-Drama-Partitur)

Hervorragende Musikbetreuung

Herausragender Tonschnitt für eine Comedy- oder Dramaserie (halbstündige Folgen) und Animationsserie

Herausragende Tonmischung für eine Comedy- oder Dramaserie (halbstündige Folgen) und Animationsserie

Die Gewinner der 78. Primetime Emmy Awards werden am 14. September bekannt gegeben.