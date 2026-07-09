Snoopy und die Peanuts gehören bereits seit vielen zum Portfolio von Apple TV. In Kürze steht mit “Snoopy Presents: There’s No Place Like Home, Snoopy” ein weiteres Apple Original auf dem Video-Streaming-Dienst auf Abruf bereit. Vorab gibt es nun den offiziellen Trailer.

“Snoopy Presents: There’s No Place Like Home, Snoopy” startet am 31. Juli 2026

Apple TV hat heute den Trailer zu „Snoopy Presents: There’s No Place Like Home, Snoopy” veröffentlicht. Die Kinder- und Familienserie startet am Freitag, dem 31. Juli, auf Apple TV. In dem neuen Original-Special der Reihe „Snoopy Presents“ ist Snoopy am Boden zerstört, als seine geliebte Hundehütte versehentlich auf einem Flohmarkt verkauft wird. Um seinen Freund aufzuheitern, nimmt Charlie Brown Snoopy mit auf ein Abenteuer, um seine alte Hundehütte wiederzufinden. Dabei lernen die beiden, was ein Haus wirklich zu einem Zuhause macht.

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Das brandneue Special mit Riley Vargas, Terry McGurrin, Rob Tinkler, Kitai O’Garro, Josephine Nisbett, Grace Nicolaou-Wood, Jo-Hannah Atchison, Lexi Perri, Athan Giazitzidis und Diego Whalen in den Hauptrollen wurde von Josh Scherba, Stephanie Betts, Logan McPherson, Paige Braddock, Chris Bracco und Mark Evestaff produziert. Es enthält den Originalsong „Home, Where Your Heart Found Me“ des gefeierten Singer-Songwriters Allen Stone.