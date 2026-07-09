Lamborghini hat eine App für die Apple Vision Pro veröffentlicht. Nutzer des Headsets können damit vier aktuelle Modelle in Originalgröße betrachten, die Karosserie für einen Blick auf den Antrieb entfernen und den Klang der Motoren räumlich erleben.

Virtuelle Sportwagen in zwei Darstellungsmodi

Die App enthält den Urus SE Performante, den Temerario, den Revuelto und den Urus SE. Für die Präsentation der Fahrzeuge stehen zwei Modi zur Auswahl. Im ersten platziert die App ein digitales Modell direkt im eigenen Raum, etwa in der Garage oder im Wohnzimmer, wahlweise im Maßstab 1:1 oder verkleinert. Der zweite Modus versetzt Nutzer in eine vollständig digitale Umgebung, die Lamborghini eigens für die App gestaltet hat und in der sich die Fahrzeuge ohne räumliche Einschränkungen betrachten lassen.

Innerhalb dieser Modi bietet die App vier inhaltliche Schwerpunkte. Nutzer können die Karosserie virtuell abnehmen, um den Rahmen und die Hybridantriebe der Fahrzeuge freizulegen. Eine Aerodynamik-Ansicht zeigt anhand von 3D-Strömungslinien, wie die aktiven Luftleitelemente Abtrieb erzeugen und die Kühlung ermöglichen. Unter dem Titel „Centro Stile“ gewährt Lamborghini außerdem Einblicke in die Designabteilung mit originalen 3D-Skizzen und Erläuterungen der Designer zu den Y- und Sechseck-Motiven, die die Formsprache der Marke prägen.

Der vierte Bereich widmet sich dem Motorsound. Die App gibt den Sound in 3D-Audio wieder, sodass sich der Klang beim Rundgang um das Fahrzeug genauso verändert wie bei einem echten Auto. Laut Lamborghini reichen die Details der digitalen Modelle von den Nähten der Sitze bis zu den einzelnen Elementen des Cockpits. Die App lässt sich ab sofort aus dem App Store laden.