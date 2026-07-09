Apple profitiert von Indiens Entscheidung, Importzölle auf eine Reihe von Bauteilen zu streichen, die in der Smartphone-Fertigung zum Einsatz kommen. Dies ist ein Schritt, der die Kosten in Apples rasant wachsender indischer Lieferkette weiter senken könnte.

Zölle auf mehrere Schlüsselkomponenten fallen weg

Laut einem Bericht von Reuters hat die indische Regierung Zölle von 7,5 und 5 Prozent abgeschafft, die bislang auf Vorprodukte für kabellose Ladehardware, Automotive- und Medizingeräte-Displays sowie Lithium-Ionen-Batteriezellen erhoben wurden. Die Befreiungen gelten zunächst bis zum 31. März 2029.

Besonders relevant für Apple: Die Zollbefreiung für kabellose Ladekomponenten wirkt sich direkt auf das MagSafe-Ökosystem aus, das im gesamten iPhone-Lineup zum Einsatz kommt. Da die Importkosten für diese Hardware nun entfallen, können Apples indische Montagepartner Ladekomponenten künftig einfacher direkt vor Ort beziehen und fertigen, statt sie mit Aufschlag zu importieren.

Indien als zentraler Baustein der Apple-Lieferkette

Indien spielt für Apple eine immer wichtigere Rolle bei der Verlagerung der iPhone-Fertigung weg von China: Mittlerweile werden dort rund ein Viertel aller iPhones montiert, und erstmals wird die komplette iPhone-17-Lineup – einschließlich der höherpreisigen Pro- und Pro-Max-Modelle – in Indien produziert. Foxconn, einer von Apples wichtigsten Montagepartnern, hatte bereits Anfang des Jahres 1,5 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner indischen Fertigung investiert, während sich Tata Electronics zu einem ebenso zentralen Fertigungspartner entwickelt hat.