Das iPhone 18 Pro und Pro Max sollen etwas dicker und schwerer ausfallen als die aktuellen Spitzenmodelle. Nachdem sich bereits der Leaker Fixed Focus Digital zu dem Thema geäußert hatte, liefert nun der chinesische Leaker Ice Universe genaue Werte für das iPhone 18 Pro Max.

Akku, Kühlung und Kamera brauchen mehr Platz

Laut Ice Universe beträgt die Gehäusedicke des iPhone 18 Pro Max rund 9 Millimeter bei einem Gewicht von 240 Gramm. Im Vergleich zum iPhone 17 Pro Max wären das 0,25 Millimeter und ungefähr 7 Gramm mehr. Fixed Focus Digital erwartet hingegen eine Dicke zwischen 9,9 und 10,9 Millimetern.

Ice Universe zufolge geht der Zuwachs auf den größeren Akku zurück. Aus Zulassungsdokumenten ging Anfang der Woche hervor, dass das iPhone 18 Pro Max in China einen Akku mit 5.391 mAh und in den USA eine Variante mit 5.567 mAh erhalten soll. Das entspricht einem Plus von knapp 500 mAh gegenüber dem iPhone 17 Pro Max.

Daneben soll Apple eine neuartige Vapor Chamber aus Edelstahl verbauen, die das Gewicht ebenfalls nach oben treiben könnte.

Im November hieß es, Apple könnte mit dem iPhone 18 Pro Max das bisher schwerste iPhone bauen. Dafür müsste das Gerät das iPhone 14 Pro Max übertreffen, das auch 240 Gramm auf die Waage brachte. Am Ende dürfte der Abstand zwischen beiden Modellen nur wenige Milligramm betragen.

Mit dem Wechsel von Edelstahl zu Titan waren das iPhone 15 Pro und das iPhone 16 Pro leichter als die iPhone 14 Pro Modelle. Beim iPhone 17 Pro kehrte Apple zu Aluminium zurück, das eine geringere Dichte hat als Titan. Wegen eines etwas dickeren Gehäuses und Änderungen im Inneren legte das Gewicht dennoch wieder zu.

Als Grund für den Zuwachs gilt auch die überarbeitete Hauptkamera. Das iPhone 18 Pro soll als erstes iPhone eine variable Blende bekommen. Mit einer variablen Blende kann die Kamera steuern, wie viel Licht den Sensor erreicht. Das bringt zwar viele Vorteile, wie eine bessere Kontrolle über die Tiefenschärfe und weniger überstrahlte Aufnahmen bei hellem Licht, benötigt aber auch mehr Platz im Gehäuse.

Apple dürfte das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max im September vorstellen, zusammen mit dem ersten faltbaren iPhone.