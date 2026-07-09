Trotz der jüngsten Preiserhöhungen für zahlreiche Apple-Produkte blickt die US-Großbank J.P. Morgan weiterhin optimistisch auf den iPhone-Hersteller. Die Analysten haben ihr Kursziel für die Apple-Aktie von 325 auf 345 Dollar angehoben und ihre Kaufempfehlung bestätigt. Aus Sicht der Bank werden die höheren Hardware-Preise das langfristige Wachstum des Unternehmens kaum beeinträchtigen.

Höhere Preise sollen die Nachfrage kaum bremsen

Apple hatte Ende Juni die Preise für verschiedene Macs, iPads, HomePods und Apple-TV-Modelle erhöht. Grund dafür sind die weltweit gestiegenen Kosten für Arbeitsspeicher und andere Komponenten. Während die Ankündigung die Aktie zunächst unter Druck setzte, konnte sie sich innerhalb weniger Tage wieder deutlich erholen und notiert inzwischen wieder in der Nähe ihres Rekordhochs.

Nach Einschätzung von J.P. Morgan reagieren Apple-Kunden auf Preiserhöhungen deutlich gelassener als Käufer anderer Marken. Historische Verkaufszahlen zeigten, dass Preissteigerungen bei iPhone, Mac und iPad nur einen geringen Einfluss auf die Nachfrage hatten. Die starke Markenbindung und das eng verzahnte Apple-Ökosystem sorgten dafür, dass viele Kunden auch höhere Preise akzeptieren.

KI könnte Mac-Verkäufe zusätzlich antreiben

Besonders optimistisch zeigen sich die Analysten beim Mac-Geschäft. Die Bank erwartet, dass die zunehmende Integration von Apple Intelligence und weiterer KI-Funktionen viele Nutzer zu einem Hardware-Upgrade bewegen wird. Dadurch könnten die höheren Verkaufspreise zumindest teilweise kompensiert werden.

Auch beim iPhone sehen die Experten wenig Risiko. Käufer der Pro-Modelle reagieren erfahrungsgemäß weniger empfindlich auf Preissteigerungen. Zwar hat Apple die iPhone-Preise bislang noch nicht angehoben, viele Marktbeobachter rechnen jedoch damit, dass sich dies mit der Einführung der iPhone-18-Serie ändern könnte.

Positive Signale für Investoren

Mit dem neuen Kursziel signalisiert J.P. Morgan, dass die langfristigen Aussichten für Apple weiterhin positiv eingeschätzt werden. Trotz steigender Produktionskosten traut die Bank dem Unternehmen zu, Umsatz und Gewinn in den kommenden Jahren weiter zu steigern. Vor allem die Kombination aus loyaler Kundschaft, einem starken Premium-Segment und neuen KI-Funktionen spricht aus Sicht der Analysten für weiteres Wachstum.

Die jüngsten Preissteigerungen sorgen zwar weiterhin für Diskussionen, an der positiven Einschätzung vieler Analysten ändern sie jedoch wenig. J.P. Morgan geht davon aus, dass Apple seine starke Marktposition auch in einem schwierigeren Umfeld behaupten kann und sieht mit einem Kursziel von 345 Dollar weiteres Potenzial für die Aktie. Entscheidend dürfte nun werden, wie die Kunden auf mögliche Preiserhöhungen bei der kommenden iPhone-18-Generation reagieren.