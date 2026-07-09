Leistungsfähige KI-Modelle laufen in der Regel auf Servern, weil Smartphones für ihre Anforderungen zu wenig Arbeitsspeicher und Rechenleistung bieten. Das Startup PrismML hat sich darauf spezialisiert, solche Modelle so stark zu verkleinern, dass sie direkt auf dem Gerät laufen und dabei eine vergleichbare Leistung bieten sollen. Laut The Information ist damit auch Apple auf die Firma aufmerksam geworden.

Qwen 3.6 mit 27 Milliarden Parametern auf dem iPhone 17 Pro

PrismML hat nach eigenen Angaben Qwen 3.6, ein quelloffenes Sprachmodell des chinesischen Internetkonzerns Alibaba, so weit komprimiert, dass es auf einem iPhone 17 Pro läuft. Das Modell arbeitet mit 27 Milliarden Parametern, während auf Smartphones sonst meist nur wenige Milliarden Parameter gleichzeitig aktiv sind. Die Zahl der Parameter gibt grob Auskunft darüber, wie komplex die Daten sind, die ein Modell verarbeiten kann.

Am Dienstag, dem 14. Juli, will PrismML das Modell als Open Source veröffentlichen. Es soll unter anderem Aufgaben in der Softwareentwicklung übernehmen können. Dem Bericht zufolge haben sich Vertreter von Apple und PrismML getroffen, um über mögliche Einsatzgebiete der Technik zu sprechen. The Information beruft sich dabei auf Personen, die mit den Gesprächen vertraut sind.

Apple hat in diesem Jahr an anderer Stelle bereits in KI investiert. Im Januar übernahm der Konzern das Startup Q.ai. Der Kaufpreis soll bei rund zwei Milliarden Dollar gelegen haben. Für die neue Siri-Generation, die unter dem Namen Siri AI mit iOS 27 erscheint, arbeitet Apple aber vorerst mit Google zusammen, was Apple laut der Financial Times eine Milliarde Dollar pro Jahr kosten soll.