Eine aktuelle Analyse der Marktforscher von IDC hat ergeben, dass Apple der einzige große Computer-Hersteller ist, der im zweiten Quartal 2026 ein signifikantes Absatzwachstum verzeichnen konnte. Gleichzeitig schrumpfte der Gesamtmarkt um 4,9 Prozent.

Mac-Auslieferungen mit 10 Prozent Wachstum – PC-Markt schrumpft

Glaubt man den Einschätzungen von IDC, so ist der PC-Markt im vergangenen Quartal um 4,9 Prozent geschrumpft. Alles in allem wurden in den Monaten April bis Juni 2026 68,2 Millionen Computer verkauft.

Angesichts des Rückgangs stechen zwei weitere zugrundeliegende Trends hervor. Erstens besteht das wachsende Risiko, dass der anhaltende Kostendruck durch den Mangel an Speicherkomponenten den allgemeinen PC-Erneuerungszyklus dämpfen könnte – und das, obwohl das Interesse an KI-Verarbeitung direkt auf dem Endgerät angesichts steigender Kosten für Cloud-Rechenleistung weiter zunimmt. Zweitens ist eine weitere Konsolidierung unter den Anbietern zu beobachten: Führende Marken wie Apple, Dell und Lenovo nutzen ihre Größe in angrenzenden Geschäftsbereichen – etwa bei Smartphones und Servern –, um sich die Speicherversorgung zu sichern und kleinere Wettbewerber zu verdrängen.

Blickt man auf die reinen Zahlen, so belegt Lenovo mit 16,6 Millionen verkaufter PCs weiterhin Platz 1 des Rankings (-2,1 Prozent). Dahinter folgen HP (13 Millionen, -9 Prozent) und Dell (9,3 Millionen. -5 Prozent). Apple belegt Platz 4 und konnte 6,7 Millionen Macs verkaufen (+10,1 Prozent).

Das Wachstum bei den Mac-Verkäufen dürfte unter anderem auf das neue MacBook Neo, MacBook Air M5 und MacBook Pro M5 Pro/Max zurückzuführen sein. Diese Geräte wurden im März auf den Markt gebracht.