Im vorauseilenden Gehorsam hat sich Apple zu Wort gemeldet und bereits weit im Voraus angekündigt, dass das Unternehmen ab dem kommenden Jahr (die Rede ist von macOS 28 und später) keine verschlüsselte HFS+ Festplatten mehr am Mac unterstützen wird. Solltet ihr noch eine ältere externe Festplatte einsetzen, solltet ihr zumindest einmal prüfen, ob ihr betroffen seid.

macOS 28 wird verschlüsselte HFS+ Festplatten nicht mehr unterstützen

Apple hat ein Support Dokument veröffentlicht, mit dem davon gewarnt wird, dass verschlüsselte Mac OS Extended (HFS+)-Laufwerke mit macOS 28 oder später nicht mehr unterstützt werden. Solltet ihr betroffen sein, so solltet ihr das entsprechend Laufwerk vor dem Update entschlüsseln und neu formatieren.

Offenbar möchte sich Apple von dem älteren Format endgültig trennen. Im Jahr 2017 wurde mit der Freigabe von macOS High Sierra APFS als Standarddateisystem auf dem Mac eingeführt. Dieses unterstützt eine native Verschlüsselung.

Apple informiert nicht nur per Support Dokument auf die bevorstehenden Neuerungen. Apple gibt an, dass ein Mac ab macOS 26 Benutzer benachrichtigen kann, wenn er ein verschlüsseltes „Mac OS Extended“-Volume erkennt, das nicht unter macOS 28 oder neuer unterstützt wird. Dabei wird das betroffene Laufwerk namentlich genannt. Natürlich könnt ihr auch händisch prüfen, ob ihr betroffen seid, indem ihr das Festplattendienstprogramm auf eurem Mac öffnet und euch die aufgeführten Dateiformate näher anguckt.

Unverschlüsselte Mac OS Extended-Laufwerke sind übrigens nicht betroffen. Apple gibt an, dass macOS 28 und spätere Versionen diese weiterhin unterstützen werden, und weist darauf hin, dass Mac OS Extended auch als HFS Plus oder HFS+ bekannt ist.

Es gibt mehrere Wege, die ihr einschlagen könnt, um das Problem zu lösen (falls ihr betroffen seid). Wenn ihr ein verschlüsseltes „Mac OS Extended“-Laufzwerk mit macOS 28 oder neuer verwenden möchtet, erstellet zunächst eine Sicherungskopie aller Daten, die ihr behalten möchtet. Anschließend führt ihr einen der folgenden Schritte durch.

Ihr löscht das Laufwerk und formatiert diese im Format APFS oder APFS (verschlüsselt). Dadurch werden alle Daten auf dem Volume dauerhaft gelöscht, aber die zukünftige Kompatibilität mit macOS wird sichergestellt.

oder

Ihr klickt bei gedrückter Control-Taste auf das Symbol des Laufwerks auf dem Schreibtisch oder in der Seitenleiste des Finder und wählt dann im erscheinenden Kontextmenü die Option „Entschlüsseln“ aus (klappt nicht für verschlüsselte Time Machine Backups). Nach der Entschlüsselung könnt ihr das Laufwerk optional über das Festplattendienstprogramm in das APFS-Format konvertieren, ohne es zu löschen.