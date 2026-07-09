Strava – die App für aktive Menschen – hat verschiedene Neuerungen bekannt gegeben, die das Unternehmen in seine App einfließen lässt. Es gibt einen neuen Events-Tab, einen neuen Races-Hub sowie einen Club-Organizer-Hub.
Strava bietet neue Features
Strava blickt auf über 195 Millionen Nutzer. Um diese „bei Laune zu halten“ führt das Unternehmen neue Funktionen ein. So hat Strava einen neuen Events-Tab innerhalb der Gruppen-Funktion der App angekündigt – gemeinsam mit einem überarbeiteten Club-Organizer-Hub. Im Events-Tab ist Runnas Datenbank für Rennen erstmals direkt in Strava verfügbar. Läufer können damit ihr nächstes Rennen entdecken und ihr Training mit individuellen Runna-Plänen starten.
- Events-Tab: Ein neuer Unterbereich innerhalb der Gruppen-Funktion zeigt bevorstehende Events – Gruppenläufe, Gruppenfahrten und Rennen – passend zu den Aktivitäten und dem Standort der Athleten. So lässt sich leichter finden, wie und mit wem man aktiv wird.
- Races-Hub: Entdecke und durchsuche bevorstehende Rennen im Events-Tab, die zu deinem nächsten Laufziel, deinem Zeitplan und deinen Präferenzen passen – Trainingsabsicht und Renntag-Motivation verbinden sich genau dann, wenn es am meisten zählt.
- Club-Organizer-Hub: Eine neu gestaltete Anlaufstelle für Club-Verantwortliche unter strava.com/club-organizers, mit neuen und aktualisierten Ressourcen, die sowohl neuen als auch erfahrenen Organisatoren beim Aufbau und Wachstum ihrer Clubs helfen.
0 Kommentare