Man kann sicherlich darüber diskutieren, ob ein Apple TV 4K Upgrade überfällig ist, oder eben nicht. Fakt ist zumindest, dass das Gerät sei dem Jahr 2022 nicht mehr aktualisiert wurde. Ein neues Modell ist angeblich noch für das laufende Jahr geplant. Apple dürfte den Launch jedoch bewusst hinauszögern, bis die neue Siri AI in iOS 27 verfügbar ist.

Design bleibt unverändert

Größere Design-Updates gibt es beim Apple TV traditionell selten – und auch dieses Mal dürfte Apple – wenn überhaupt – nur wenige optische Anpassungen vornehmen. Das neue Modell wird die bekannte abgerundete quadratische Form sowie das schwarze Kunststoffgehäuse beibehalten. Äußerlich dürfte sich der 2026er-Apple-TV kaum vom aktuellen Modell unterscheiden.

Neuer Chip als größtes Upgrade

Das bedeutendste Update betrifft den Prozessor: Gerüchten zufolge plant Apple den Einsatz des A17 Pro-Chips, der ursprünglich im iPhone 15 Pro debütierte. Im Vergleich zum aktuell verbauten A15 Bionic wäre das ein deutlicher Sprung – gefertigt im 3-Nanometer-Verfahren, mit hardwarebeschleunigtem Raytracing für bessere Spielegrafik sowie Hardware-Unterstützung für AV1-Decoding, was besonders beim Streaming von Vorteil ist.

Der A17 Pro ist der älteste Apple-Chip, der Apple Intelligence unterstützt – er kommt aktuell auch im iPad mini 7 zum Einsatz. Da Apple das Apple-TV-Update jedoch bereits ungewöhnlich lange hinauszögert, ist auch ein noch neuerer Chip wie der A18 oder A19 denkbar. Auch ein RAM-Upgrade gilt als möglich, sollte der Apple TV tatsächlich Apple-Intelligence-Funktionen erhalten.

Apple Intelligence und Siri als Verzögerungsgrund

Der nächste Apple TV ist technisch bereits startklar – der eigentliche Bremsklotz sind die neuen Siri-Funktionen. Apple möchte das Gerät erst zusammen mit der intelligenteren Siri-Version veröffentlichen, die derzeit in iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 getestet wird.

Bloomberg-Redakteur Mark Gurman hatte bereits berichtet, dass der Apple TV eng mit den neuen KI-Funktionen verknüpft ist, die Apple auf iOS 27 verschoben hat – der Release ist für September 2026 geplant. Ursprünglich wollte Apple die Apple-Intelligence-Siri-Funktionen bereits im Frühjahr 2026 vorstellen, kämpfte längere Zeit jedoch mit technischen Problemen. Neben dem Apple TV warten auch der gerüchteweise geplante Smart-Home-Hub sowie eine neue HomePod-Version auf den Siri-AI-Launch.

Die überarbeiteten Siri-Funktionen könnten zudem mehr Arbeitsspeicher und einen schnelleren Chip voraussetzen – ein weiterer Grund, mit dem Kauf bis zur neuen Generation zu warten.

WLAN, Bluetooth und Thread

Apple TV könnte Apples eigenen N1-Netzwerkchip mit Wi-Fi-7-Unterstützung erhalten. Wi-Fi 7 nutzt das 6-GHz-Band, das neuere Router bereitstellen – schneller und weniger überlastet, ein klarer Vorteil für ein Streaming-Gerät.

Auch Bluetooth 6 für die Verbindung mit Controllern und Kopfhörern ist im Gespräch. Da der N1-Chip zudem Threadunterstützt, kann der Apple TV weiterhin als Thread-Border-Router und Matter-Hub für Smart-Home-Geräte fungieren.

Neue Siri Remote?

Möglicherweise bringt Apple gemeinsam mit dem neuen Apple TV auch eine überarbeitete Siri Remote. Was sich dabei konkret ändern könnte, ist bislang unklar.

Preis / Verfügbarkeit

Es gab zwar Gerüchte über eine mögliche Preissenkung – nach der Preiserhöhung im Juni 2026 für das aktuelle Apple-TV-Modell sowie alle Macs und iPads gilt ein günstigerer Preis mehr als unwahrscheinlich. Vielmehr wird Apple bereits den Preis soweit angepasst haben, dass das kommende Modell den jetzigen Preis übernimmt.

Da Siri AI im September gemeinsam mit iOS 27 startet, könnte der überarbeitete Apple TV zeitgleich bzw. mit kurzem Abstand zu den neuen iPhone-Modellen erscheinen.