Apple hat die Signierung mehrerer alter iOS-Versionen eingestellt. Betroffen sind ausschließlich Geräte, die seit Jahren keine Updates mehr erhalten, darunter das iPhone 5, das iPhone 5c, das iPad 2 und das erste iPad mini in der Mobilfunk-Ausführung. Auf X wies zuerst Aaron Perris auf die Änderung hin. Inzwischen ist die Liste der betroffenen Geräte noch etwas länger geworden.

Apple stoppt Signierung

Blockiert Apple die Signierung einer iOS-Version, schlägt deren Installation fehl. Das gilt für Updates direkt auf dem Gerät (OTA) ebenso wie für IPSW-Dateien, die über iTunes beziehungsweise den Finder eingespielt werden. Die betroffenen Geräte lassen sich damit nicht mehr auf diese Versionen zurücksetzen oder neu aufsetzen.

Auf dem iPhone 5 verweigert Apple neben dem OTA-Update auf iOS 8.4.1 auch die IPSW-Installationen von iOS 10.3.3 und iOS 10.3.4. Beim iPhone 5c betrifft die Sperre iOS 10.3.3 als IPSW-Datei. Das iPad mini mit Mobilfunkmodem verliert iOS 8.4.1 als OTA-Update sowie iOS 9.3.5 und iOS 9.3.6 als IPSW-Varianten. Beim iPad 2 mit 3G-Modem reicht die Sperre bis zu iOS 6.1.3 zurück, dessen OTA-Update Apple ebenfalls deaktiviert hat. Hinzu kommen dort iOS 8.4.1 als OTA-Update sowie iOS 9.3.5 und 9.3.6 als IPSW-Dateien. Dass auf den iPads noch iOS lief, liegt an der Produktgeschichte, denn die Trennung in iOS und iPadOS nahm Apple erst mit iPadOS 13 vor.

Üblicherweise beendet Apple die Signierung kurz nach der Veröffentlichung neuer Sicherheitsupdates, um Downgrades auf angreifbare Versionen zu verhindern. Anfang der Woche traf es etwa iOS 26.5 und iOS 26.5.1. Dass der Konzern alte Versionen für längst ausgemusterte Geräte aus der Verteilung nimmt, kommt dagegen seltener vor. Für die große Mehrheit der Nutzer hat der Schritt keine praktische Bedeutung. Einschränkungen ergeben sich vor allem für Entwickler und Sammler, die alte Geräte für App-Tests, aus Kompatibilitätsgründen oder zu Archivzwecken aufbewahren.