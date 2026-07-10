Apple TV wird erstmals die legendäre Hall H auf der San Diego Comic-Con bespielen, so Deadline. Apple veranstaltet dort am 25. Juli ein zweistündiges Panel mit Stars aus Widow’s Bay, Matchbox The Movie, Mayday, Dark Matter und Silo. Hall H gilt als eine der größten und begehrtesten Bühnen der Comic-Con – besonders der Samstag zieht traditionell die größten Menschenmengen an. Apples Event findet dabei kurz vor einer großen Marvel-Studios-Präsentation statt.

Prominente Besetzung bei den Panels

Bei Matchbox The Movie werden unter anderem John Cena, Jessica Biel und Arturo Castro auf der Bühne stehen. Für Dark Matter sind Blake Crouch, Matt Tolmach, Jacquelyn Ben-Zekry, Joel Edgerton, Jennifer Connelly und weitere angekündigt. Die Teilnehmer für Widow’s Bay stehen noch nicht fest – dürften angesichts des großen Erfolgs der Serie aber zu den Highlights der Veranstaltung zählen. Erst kürzlich erhielt Widow’s Bay stolze 19 Emmy-Nominierungen.

John Francis Daley und Jonathan Goldstein werden über Mayday sprechen, während bei Silo unter anderem Graham Yost, Rebecca Ferguson, Common, Tim Robbins, Ashley Zukerman, Jessica Henwick und Alexandria Rileyerwartet werden. Moderiert werden die Panels von Josh Horowitz vom Happy, Sad, Confused-Podcast.

Silo Experience und Dark-Matter-Vorschau

Vom 24. bis 26. Juli findet zusätzlich eine Silo Experience im „The Lot“ statt. Bereits am Freitag, den 24. Juli, will Apple zudem eine exklusive Vorschau auf die zweite Staffel von Dark Matter zeigen.

Apple TV war zuletzt 2025 nicht vertreten

Apple TV war in der Vergangenheit bereits mehrfach auf der Comic-Con präsent, hatte die Veranstaltung 2025 jedoch ausgelassen. Die diesjährige San Diego Comic-Con läuft vom 23. bis 26. Juli, mit einem Preview-Abend am 22. Juli. Das Apple-TV-Panel findet am 25. Juli von 14:00 bis 16:00 Uhr Ortszeit statt.