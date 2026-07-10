WOW – der Streaming-Dienst von Sky – hat ein attraktive Bundle-Angebote in Kombination mit Apple TV gestartet. Ihr erhaltet 50 Prozent Rabatt auf WOW Filme & Serien und Apple TV und zahlt nur 9,95 Euro pro Monat für das Bundle.

Nur 9,95 Euro mtl.: WOW Filme & Serien und Apple TV im Bundle

Ab sofort und zeitlich befristet gibt es ein spannendes Streaming-Angebote in Kombination mit Apple TV. Ihr spart 50 Prozent gegenüber dem regulären Preis. Zu beachten gilt, dass sich die Aktion ausschließlich an Neukunden richtet, die bisher weder ein WOW Filme & Serien noch ein Apple TV Abonnement besitzen.

Das Motto bei WOW lautet „Doppelt gut. Einmal buchen. Doppelt streamen“. Film- und Serien-Fans haben damit die Möglichkeit, sich starke Entertainment-Pakete zu besonders günstigen Konditionen zu sichern — 50 Prozent Rabatt.

Angebot im Überblick

WOW Filme & Serien + Apple TV nur 9,95 Euro (50 Prozent sparen)

Nach der Buchung von WOW erhaltet ihr innerhalb von 8 Stunden per E-Mail einen Link und eine genaue Anleitung, wie ihr euren Apple TV Gutschein einlädt und das Apple TV Abo aktiviert.

>>> Hier geht es direkt zum WOW / Apple TV Bundle <<<