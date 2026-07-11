Apple selbst gibt keinerlei Abonnentenzahlen zu seinen Services bekannt. So sind wir auf Markforscher und Analysten angewiesen, um einen Einblick zu erhalten, wie beliebt, Apple TV, Apple Music und Co. sind. Nun liegen frische Zahlen zum Video-Streaming-Markt in Deutschland vor. Demnach blickt Apple TV auf einen Marktanteil von 9 Prozent.

Apple TV: 9 Prozent Marktanteil in Deutschland

JustWatch hat frische Zahlen zur deutschen hin Streamingbranche veröffentlicht. Diese basieren auf Erkenntnissen aus 7 Millionen Streaming-Interaktionen in der JustWatch-App und auf der Website in Deutschland. Blicken wir auf drei zentrale Erkenntnisse der jüngsten Auswertung.

HBO Max startet rasant: Nur zwei Quartale nach dem Launch am 13. Januar hat sich HBO Max bereits einen Marktanteil von 3% in Deutschland gesichert und allein im zweiten Quartal einen weiteren Prozentpunkt hinzugewonnen – der schnellste Anstieg einer Plattform in diesem Jahr.

Netflix und Amazon Prime Video liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze: Beide Plattformen liegen mit jeweils 24% gleichauf. Amazon hat im vergangenen Jahr jedoch 4 Prozentpunkte verloren – der stärkste jährliche Rückgang unter den großen Plattformen. Damit ist aus einem ehemals klaren Vorsprung ein echtes Rennen zwischen zwei Marktführern geworden.

Deutsche Anbieter geraten unter Druck: RTL+ verlor in diesem Quartal einen ganzen Prozentpunkt, während der Launch von HBO Max den Markt neu sortiert. Gleichzeitig kämpfen MagentaTV und Joyn+ darum, ihre Marktanteile von jeweils 2% gegen ein wachsendes Feld internationaler Anbieter zu verteidigen

Marktanteile im Überblick

Netflix: 24 Prozent

Amazon Prime: 24 Prozent

Disney+: 18 Prozent

Apple TV: 9 Prozent

WOW: 7 Prozent

Paramount+: 5 Prozent

RTL+: 4 Prozent

HBO Max: 3 Prozent

Joyn+: 2 Prozent

MagentaTV: 2 Prozent

Andere Dienste: 2 Prozent

Apple TV bliebt im Quartalsvergleich (Q2/2026 zu Q1/2025) stabil und ohne messbare Veränderung. Im Jahresvergleich legte der Apple Video-Streaming-Dienst um 1 Prozentpunkt zu.