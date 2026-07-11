Disney könnte Teile seines Streaming-Katalogs künftig kostenlos anbieten. Wie Business Insider berichtet, laufen dazu erste Gespräche im Konzern. Motiviert werden die Überlegungen von dem wachsenden Erfolg kostenloser Dienste wie YouTube, Tubi und Roku.

Kostenlose Inhalte auf Disney+

Produkt- und Technikchef Adam Smith soll ein mögliches kostenloses Angebot von Disney+ am Donnerstag bei einer Mitarbeiterversammlung angesprochen haben. Einen Zeitplan oder Angaben zum Umfang nannte er nicht.

Fest steht, dass kostenlose Dienste beim Publikum immer mehr an Boden gewinnen, während die Bezahlanbieter Zuschauer verlieren. Ein Grund für den Kundenschwund sind die gestiegenen Abo-Preise, die immer mehr Nutzer zu werbefinanzierten Gratis-Angeboten wie Tubi und The Roku Channel treiben. Auf US-Fernsehern kamen die drei größten kostenlosen Streamer im April auf 18,7 Prozent der gesamten Sehzeit, ein Jahr zuvor waren es 16,8 Prozent und im April 2024 waren es noch 12,7 Prozent. Die Zahlen stammen vom Marktforscher Nielsen, der in den USA die TV-Reichweiten misst. Vor allem der Fox-Konzern setzt verstärkt auf Gratis-Streaming. Zu ihm gehört bereits der kostenlose Dienst Tubi. Für 22 Milliarden Dollar will Fox nun zusätzlich Roku übernehmen.

Mit einem eigenen Gratis-Bereich könnte sich Disney+ von der Konkurrenz absetzen. Apple TV und Paramount+ lassen Nutzer zwar einzelne Folgen kostenlos ansehen, größere kostenfreie Angebote gibt es bei den Bezahldiensten aber nicht. Parallel dazu experimentieren Disney und andere Hollywood-Studios mit Kurzvideos, Podcasts und sogenannten Micro-Dramas, also kurzen Serien im Hochformat. In den vergangenen Monaten haben sowohl Disney+ als auch Paramount+ vertikale Clips in ihre Apps aufgenommen. In dem Zusammenhang soll Disney-Chef Josh D’Amaro seinen Mitarbeitern gesagt haben, dass Innovationen im Streaming für ihn Vorrang haben.