Apple wird zwar einen regulären M6-Chip veröffentlichen, plant aber keine leistungsstärkeren M6-Pro- und M6-Max-Varianten. Das berichtet zumindest Bloomberg-Redakteur Mark Gurman in seinem aktuellen Power On-Newsletter. Der Grund für diesen Bruch liegt schlicht und einfach in der Künstlichen Intelligenz.

KI-Performance wichtiger als Vollständigkeit der Chip-Familie

„Apple hatte umfangreiche Neural-Processing-Upgrades für die M7-Familie geplant und letztlich entschieden, dass diese Verbesserungen wichtig genug sind, um die Entwicklung der übrtnächsten Generation zu beschleunigen, anstatt das M6-Lineup zu vervollständigen“, erklärt Gurman. Auch einen M6-Ultra-Chip wird es demnach nicht geben.

Roadmap: MacBook Pro mit Basis-M6 noch dieses Jahr

Ein neues 14-Zoll-MacBook Pro mit dem Basis-M6-Chip soll noch in diesem Jahr erscheinen. Danach plant Apple, den Basis-M7-Chip in der ersten Jahreshälfte 2027 zu veröffentlichen, gefolgt von M7 Pro und M7 Max in der zweiten Jahreshälfte 2027 und einem M7-Ultra-Chip im Jahr 2028.

Besonders der M7 Ultra soll laut Gurman „die KI-Leistung dramatisch verbessern“ und könnte ab 2029 die Server hinter Apple Intelligence antreiben.

„KI prägt nicht mehr nur die Funktionen, sondern den gesamten Zeitplan“

Gurman bringt die strategische Verschiebung auf den Punkt: „KI ist längst nicht mehr nur ein weiteres Feature, das Apples Chips unterstützen müssen. Sie prägt inzwischen, wie diese Produkte designt werden und wann sie erscheinen.“

Die aktuelle Roadmap im Überblick

M5-Chip: Oktober 2025

M5 Pro und M5 Max: März 2026

M5 Ultra: Ende 2026

M6-Chip: Ende 2026

M7-Chip: erste Jahreshälfte 2027

M7 Pro und M7 Max: zweite Jahreshälfte 2027

M7 Ultra: 2028

Die aktuellen M5-Pro- und M5-Max-Chips wurden erst im März gelauncht. Gurman rechnet zudem weiterhin damit, dass ein M5-Ultra-Chip noch in diesem Jahr im Mac Studio debütieren könnte.