Klarmobil – eine Freenet-Marke – hat zum Wochenende eine exklusive Aktion gestartet Über diese Klarmobil-Webseite könnt ihr euch eine 100GB Allnet-Flat im Telekom-Netz für nur 14,99 Euro pro Monat sichern. Ein Anschlusspreis fällt nicht an.

Telekom-Netz: 100GB Allnet-Flat nur 14,99 Euro mtl.

Klarmobil hat einen mehr als attraktiven Deal aufgelegt. Der Mobilfunkanbieter offeriert euch eine Telefon- und SMS-Flat mit 100GB Datenvolumen im Mobilfunknetz der Telekom. Das Angebot ist ab sofort und zeitlich befristet gültig. Den Vertragsbeginn kann von euch flexibel gewählt werden. So könnt ihr den Beginn des Vertrags individuell bestimmen. Der Anschlusspreis entfällt.

Übersicht

100GB Datenvolumen

5G Telekom-Netz

bis zu 50MBit/s

nur 14,99 Euro mtl.

24 Monate Vertragslaufzeit

Kein Anschlusspreis

Kostenlos Rufnummernmitnahme

Solltet ihr derzeit auf der Suche nach einem neuen Mobilfunktarif mit reichlich Datenvolumen sein und legt ihr großen Wert darauf, dass der Tarif im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom realisiert, dann seid ihr bei Klarmobil genau richtig. Ihr erhaltet eine 100GB Telekom Allnet-Flat für nur 14,99 Euro pro Monat.

>>> Hier geht es direkt zur 100GB Telekom Allnet-Flat <<<