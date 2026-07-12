Apple bereitet nach Informationen von Bloombergs Mark Gurman den Start der diesjährigen Back-to-School-Aktion vor. In den USA soll das Angebot für Studierende in den kommenden Tagen anlaufen. Für Deutschland und andere Länder gibt es bisher keinen Termin. In der Vergangenheit folgte die hiesige Aktion aber meist mit einigen Wochen Abstand.

Preiserhöhungen haben den Start verzögert

Jedes Jahr belohnt Apple Studenten, die im Aktionszeitraum einen Mac oder ein iPad kaufen, mit einer Zugabe. In der Vergangenheit gab es dafür kostenloses Zubehör wie AirPods oder eine Apple-Geschenkkarte im Wert von 100 bis 150 US-Dollar. Üblicherweise wäre die Aktion zu diesem Zeitpunkt längst gestartet. In diesem Jahr hat Apple seine Preise wegen des Engpasses bei Speicherchips jedoch deutlich angehoben, was den Start des Angebots verzögert haben soll.

Laut Gurman bringen die Apple Stores Mitte dieser Woche das passende Werbematerial an. Die Läden werden dafür umgestaltet und erhalten einen eigenen Bildungstisch, auf dem Mac, iPad und iPad Pro Modelle ausgestellt sind.

Ob Apple in diesem Jahr großzügigere Zugaben gewährt als sonst, ist noch nicht bekannt. Denkbar wäre es, weil die gestiegenen Preise gerade für Studierende eine spürbare Hürde darstellen. Wer an der Aktion teilnehmen will, muss sich inzwischen über den Dienst UNiDAYS als Student verifizieren. Apple hatte die Pflichtprüfung im Mai für seinen Bildungsstore eingeführt, ein formloser Zugriff auf die Rabatte ist damit nicht mehr möglich.