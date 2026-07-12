Vor wenigen Tagen zeichnete sich bereits ab, dass Apple schon bald die erste Public Beta zu iOS 27, iPadOS 27 und Co. freigeben wird. Nun heißt es in der Gerüchteküche, dass Apple in der kommenden Woche die erste öffentliche Beta auf den eigenen Servern bereitstellt.

iOS 27: öffentliche Beta soll kommende Woche erscheinen

Parallel zur WWDC 2026 und zur Ankündigung von iOS 27 veröffentlichte das Unternehmen aus Cupertino eine erste Beta für Entwickler. Gleichzeitig gab Apple zu verstehen, dass die erst öffentliche Beta im Laufe des Julis freigegeben wird.

Anfang dieser Woche hatte Apple die dritte Beta zu iOS 27 veröffentlicht. So langsam aber sicher ist die Zeit reif für eine öffentliche Beta. Basiert diese auf der Beta 3 oder veröffentlicht Apple die Public Beta 1 parallel zur Beta 4? Mark Gurman von Bloomberg berichtet in der neuesten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters, dass Apple in der kommenden Woche die Public Beta 1 zu iOS 27 freigibt.

iOS 27 ist mit dem iPhone 11 und neueren Modellen kompatibel, doch Apple-Intelligence-Funktionen wie Siri AI sind auf das iPhone 15 Pro und neuere Modelle beschränkt.Weiter gilt zu beachten, dass Siri AI in der EU aktuell nicht auf dem iPhone zur Verfügung steht.