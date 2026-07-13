Die Apple-Aktie hat sich seit ihrem schlechtesten Handelstag vor über einem Jahr um 15 Prozent erholt und dabei seit dem 25. Juni fast 600 Milliarden Dollar an Marktwert hinzugewonnen. Damit steht das Papier wieder in Rekordnähe, so Bloomberg.

KI-Ausgaben-Skepsis spielt Apple in die Karten

Der Kursanstieg fällt in eine Phase, in der Investoren zunehmend nervös auf die gigantischen Summen blicken, die derzeit branchenweit in den Ausbau von KI-Rechenzentren fließe. Dabei ist kein klarer Zeitpunkt erkennbar, wann sich diese Investitionen für Anleger tatsächlich auszahlen werden.

Apples Entscheidung, sich bewusst aus dem Wettrennen um immer größere Rechenzentren herauszuhalten und stattdessen für den Zugriff auf Googles KI-Modelle zu bezahlen, wird von Marktteilnehmern zunehmend als strategischer Vorteilstatt als Schwäche gewertet. Apple nutzt Googles Gemini-Technologie als Grundlage für die überarbeitete Siri sowie für neue Apple-Intelligence-Funktionen im gesamten Produktportfolio.

Nach anfänglichem Kursrückgang folgte die Erholung

Apples Vorstellung kommender KI-Funktionen für iOS 27 und macOS Golden Gate auf der WWDC im vergangenen Monat hatte die Aktie zunächst nach unten gedrückt – seither hat sich der Kurs jedoch beeindruckend erholt.

Die Rally erfolgt trotz spürbaren Drucks durch stark steigende Speicherchip-Kosten, die Apple am 25. Juni dazu bewogen hatten, die Preise für Mac, iPad und seine Home-Geräte anzuheben. Genau diese Ankündigung hatte den bisher schlechtesten Einzeltag der Aktie seit April 2025 ausgelöst. Der AAPL-Kurs schloss damals bei 275,15 Dollar. Die iPhone-Modelle blieben von den Preiserhöhungen verschont, Apple deutete jedoch an, dass weitere Preisanpassungen folgen könnten. Wir gehen aktuelle davon aus, dass Apple mit der Ankündigung der kommenden iPhone 18 Serie im Herbst das Preisniveau seiner iPhone-Modelle anheben wird.

Das faltbare iPhone als möglicher Kurstreiber

Laut Bloomberg sehen Investoren zudem das für September erwartete faltbare iPhone als potenziellen positiven Katalysator. Nikkei hatte Anfang des Monats berichtet, Apple habe seine Zulieferer angewiesen, sich auf rund 10 Millionen Einheiten in diesem Jahr vorzubereiten. Zur war man von „nur“ sieben bis acht Millionen ausgegangen.

Bester Wert unter den „Magnificent Seven“

Die Apple-Aktie liegt damit 2026 bereits 16 Prozent im Plus und ist damit der bestperformende Wert unter den „Magnificent Seven“ – der Gruppe der größten US-Technologiekonzerne, zu der auch Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia und Tesla zählen. Am Freitag schloss die Aktie bei 315,32 Dollar – nur knapp unter ihrem Allzeithoch von 317,40 US-Dollar aus dem frühen Juni.