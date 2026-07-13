Apple Fitness+ hat vor ein paar Jahren die „Zeit fürs Gehen“-Reihe aufgelegt, die euch mit inspirierenden Geschichten dazu animieren möchte, öfter spazieren zu gehen. Ab sofort steht eine neue Folge von „Zeit fürs Gehen“ bereit, dieses Mal mit dem MLS-Spieler Thomas Müller der Vancouver Whitecaps FC. Besonders erfreulich ist, dass ihr kein Apple Fitness+ Abonnement benötigt, um die Folge zu hören. Diese steht für alle Nutzer komplett kostenlos zur Verfügung.

„Zeit fürs Gehen“ mit Thomas Müller

Die neueste Folge von „Zeit fürs Gehen“ lädt euch ein, gemeinsam mit Thomas Müller in Vancouver (Kanada) spazieren zu gehen, während er über die harte Arbeit hinter den Kulissen nachdenkt, die er geleistet hat, bevor seine Karriere richtig durchstartete. Zudem erzählt er, warum er die Herausforderung großer Veränderungen im Leben gerne annimmt.

Besonders spannend sind seine Schilderungen zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika, wo er seinen Durchbruch erlebte. Er schoss bei dem Turnier fünf Tore für Deutschland und erlebte am eigenen Leib, wie Fußball ein ganzes Land vereinen und inspirieren kann. Im Jahr 2025 wechselte Müller nach 25 Jahren beim FC Bayern München zum Vancouver Whitecaps FC. In der Episode spricht er offen über diesen Wechsel und erklärt , warum er Veränderungen als Chance sieht.

Thomas Müller gehört zweifelsfrei zu den bekanntesten deutschen Fußballern. Er verbrachte 25 Jahre beim FC Bayern München und gewann 35 Titel. Er hält zudem den Rekord für die meisten Tore und Vorlagen eines deutschen Spielers in der Champions League.

Ihr könnt die „Zeit fürs Gehen“-Folge mit Thomas Müller über diesen Link in Fitness+ anhören. Zudem findet ihr die Episode bei Apple Podcast oder in der „Apple Fitness“- App auf dem iPhone. Einfach auf Apple Fitness+ klicken dann „Erkunden“ auswählen und nach unten zu „Zeit fürs Gehen“ scrollen.

Die Episode mit Thomas Müller ist 27 Minuten lang und enthält einen (englischen) Sprachbeitrag von 14 Minuten und 13 Minuten Musik.

MLS-Saison startet in Kürze

Thematisch passend haben wir noch einen kurzen Hinweis für euch. An diesem Freitag (17.7.2026 um 2.30 Uhr deutscher Zeit) startet die neue MLS-Saison der Vancouver Whitecaps mit Thomas Müller gegen Chicago Fire. Apple TV Abonnenten können die Spiele der MLS live auf Apple TV ohne Zusatzkosten verfolgen.