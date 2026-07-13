Apple hat bestimmte Vermögenswerte von SigScalr, dem Unternehmen hinter der Observability-App SigLens, erworben und Mitarbeiter des Unternehmens übernommen. So geht es aus einer Eintragung auf der Webseite der Europäischen Kommission hervor.

Apple kauft SigScalr

Immer wenn Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta oder Microsoft Akquisitionen tätigen oder andere Maßnahmen ergreifen, die unter den Anwendungsbereich des europäischen Gesetzes über digitale Märkte fallen, müssen sie die Europäische Kommission benachrichtigen. Diese veröffentlicht die Übernahme dann auf ihrer Webseite.

Nun wurde die Webseite aktualisiert, so dass bekannt wird, dass Apple SigScalr übernommen hat, dem Startup hinter der Observability-Plattform SigLens. SigLens ist eine Open-Source-Observability-Plattform, die Entwicklern hilft, Protokolle, Metriken und Traces von Anwendungen und Infrastrukturen zu erfassen, zu durchsuchen und zu analysieren. SigScalr positionierte sie als effizientere Alternative zu Diensten wie Splunk, Datadog und Elasticsearch.

Auf der EU-Webseite heißt es

Apple Inc. („Apple“) wird über eine Tochtergesellschaft bestimmte Vermögenswerte von SigScalr, Inc. („SigScalr“) erwerben sowie bestimmten Mitarbeitern von SigScalr eine Anstellung anbieten und diese einstellen. SigScalr entwickelt ein Tool für das Data-Log-Management und die Observability. Apple (gemeinsam mit seinen Konzernunternehmen) entwickelt, fertigt und vertreibt Smartphones, Personal Computer, Tablets, Wearables und Zubehör und bietet eine Vielzahl damit verbundener Dienstleistungen an.

Die Übernahme gibt bereits am 12. März 2026 über die Bühne. Seitdem ist die SigScalr auch nicht mehr erreichbar. Wir gehen davon aus, dass das SigScalr Know-How in die Entwicklung von Apple´s Xcode einfließen wird.