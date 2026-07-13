Ein paar Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple mit der Einführung von „Tap to Pay auf dem iPhone“ begonnen hat. „Tap to Pay auf dem iPhone“ ermöglicht es Händlern, das iPhone für eine reibungslose und sichere Abwicklung von kontaktlosen Zahlungen im Ladengeschäft zu nutzen. Der Startschuss für diesen Service fiel im Jahr 2022, Mitte 2024 wurde der Service auch bei uns in Deutschland eingeführt. Nun möchte Apple die Nutzung in den eigenen Apple Stores ausweiten.

Apple Stores weiten Nutzung von „Tap to Pay auf dem iPhone“ aus

Mit „Tap tp Pay auf dem iPhone“ können Kunden in einem Ladengeschäft bezahlen, indem sie einfach ihr iPhone oder ihre Apple Watch, ihre Kredit- oder Debitkarte oder eine andere kontaktlose Zahlungsoption an das iPhone des Händlers halten. Die Zahlung wird, wie bei Apple Pay, sicher per NFC abgeschlossen.

Aktuell ist es so, dass einige Apple Store Mitarbeiter ein iPhone 14 zur Verfügung gestellt bekommen haben, um „Tap to Pay auf dem iPhone“-Zahlungen zu ermöglichen. Apple hat im Zuge dieser Umstellung seine bisherigen Bluetooth-Kreditkartenlesegeräte schrittweise abgeschafft und plant nun offenbar, noch einen Schritt weiter zu gehen.

Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass Apple mehr Apple Store Mitarbeitern neuere iPhone 16 Geräte zur Verfügung stellen wird, um die Nutzung von „Tap to Pay auf dem iPhone“ im stationären Handel auszuweiten.

Gurman schreibt