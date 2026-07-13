Ein paar Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple mit der Einführung von „Tap to Pay auf dem iPhone“ begonnen hat. „Tap to Pay auf dem iPhone“ ermöglicht es Händlern, das iPhone für eine reibungslose und sichere Abwicklung von kontaktlosen Zahlungen im Ladengeschäft zu nutzen. Der Startschuss für diesen Service fiel im Jahr 2022, Mitte 2024 wurde der Service auch bei uns in Deutschland eingeführt. Nun möchte Apple die Nutzung in den eigenen Apple Stores ausweiten.
Apple Stores weiten Nutzung von „Tap to Pay auf dem iPhone“ aus
Mit „Tap tp Pay auf dem iPhone“ können Kunden in einem Ladengeschäft bezahlen, indem sie einfach ihr iPhone oder ihre Apple Watch, ihre Kredit- oder Debitkarte oder eine andere kontaktlose Zahlungsoption an das iPhone des Händlers halten. Die Zahlung wird, wie bei Apple Pay, sicher per NFC abgeschlossen.
Aktuell ist es so, dass einige Apple Store Mitarbeiter ein iPhone 14 zur Verfügung gestellt bekommen haben, um „Tap to Pay auf dem iPhone“-Zahlungen zu ermöglichen. Apple hat im Zuge dieser Umstellung seine bisherigen Bluetooth-Kreditkartenlesegeräte schrittweise abgeschafft und plant nun offenbar, noch einen Schritt weiter zu gehen.
Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass Apple mehr Apple Store Mitarbeitern neuere iPhone 16 Geräte zur Verfügung stellen wird, um die Nutzung von „Tap to Pay auf dem iPhone“ im stationären Handel auszuweiten.
Gurman schreibt
Der Grund: Das „Tap-to-Pay“-System des iPhone 14 kann bisweilen störanfällig sein und unterstützt keine Metallkarten wie die American Express Platinum oder Chase Sapphire Reserve. Apple hat jedoch festgestellt, dass das iPhone 16 hier zuverlässiger funktioniert und es für das Verkaufspersonal überflüssig macht, spezielle Lesegeräte mit sich zu führen. Daher wird das Unternehmen in den kommenden Tagen und Wochen die Anzahl der dedizierten Lesegeräte reduzieren und mehr Mitarbeitern ein iPhone 16 zur Verfügung stellen.
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