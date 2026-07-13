Ted Lasso gehört zweifelsfrei zu den beliebtesten Serien auf Apple TV. Nicht ohne Grund setzt Apple die Comedy-Serie fort. Anfang August startet die vier Staffel und im Vorfeld fand nun ein Fan-Event in Kansas City statt. Serien-Stars, wie z.B. Jason Sudeikis, Juno Temple, Brendan Hunt, Jeremy Swift und Abbie Hern nahmen an der Veranstaltung teil.

Apple TV: „Ted Lasso“-Fan-Event in Kansas City

Ted Lasso Fans werden sich den 05. August 2026 bereits rot im Kalender markiert haben. An diesem Tag findet die Premiere der vierten Staffel auf Apple TV statt.

Im Vorfeld veranstaltete Apple TV ein Event-Wochenende zur Feier der Serie in Ted Lassos Heimatstadt Kansas City. Der Emmy-prämierte Star und Executive Producer Jason Sudeikis sowie die Serienstars Juno Temple, Brendan Hunt, Jeremy Swift und Abbie Hern nahmen an einer Pressekonferenz im CPKC Stadium, einem speziellen „Ted Lasso“-Fan-Event und der Vorführung der ersten Folge der vierten Staffel im Regnier Extreme Screen in Kansas City teil.

In der vierten Staffel kehrt Ted nach Richmond zurück und stellt sich seiner bisher größten Herausforderung: Er trainiert ein Frauen-Fußballteam der zweiten Liga. Im Laufe der Saison lernen Ted und sein Team, Risiken einzugehen, die sie sich nie hätten vorstellen können.

Auch in der vierten Staffel sind wieder zahlreiche namhafte Starts mit von der Partie, die wir bereits aus den ersten drei Staffeln kennen. Neben den oben genannten Jason Sudeikis, Juno Temple, Brendan Hunt, Jeremy Swift und Abbie Hern seht ihr auch Hannah Waddingham, Brett Goldstein, Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey und Grant Feely in der Fortsetzung.