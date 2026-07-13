Mit großen Schritten bewegen wir uns auf die finale Version von iOS 26.6 und iPadOS 26.6 zu. Am heutigen Tag sind wir bei der fünften Vorabversion von iOS 26.6 und iPadOS 26.6 und lange dürfte es nicht mehr dauern, bis das X.6 Update für alle Nutzer zur Verfügung steht.

Apple gibt Beta 5 zu iOS 26.6 und iPadOS 26.6 frei

Die ersten vier Beta-Versionen von iOS 26.6 und iPadOS 26.6 haben bereits verdeutlich, dass der Sprung auf das X.6 Update verhältnismäßig klein ausfallen wird. Riesige Springe haben wir in den letzten Beta zumindest nicht zu Gesicht bekommen. Apple arbeitet offenbar daran, euch zu informieren, wenn die maximale Anzahl blockierter Kontakte erreicht wird. Zudem gibt es die üblichen Bugfixes und Leistungsverbesserungen.

Wie dem auch sei. Entwickler können die Beta 5 zu iOS 26.6 und iPadOS 26.6 ab sofort am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates installieren.

Ehrlicherweise erwarten wir mit der Beta 5 keine Neuerungen. Sollte Apple neue Funktionen implementiert haben, werden wir euch selbstverständlich darüber informieren.