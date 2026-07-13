Apple arbeitet an einer neuen Generation des Apple Pencils. Diese könnte im Frühjahr 2027 gemeinsam mit neuen iPad-Pro-Modellen erscheinen. Das berichtet zumindest Mark Gurman von Bloomberg in der jüngsten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters.

Neue Generationen für USB-C- und Pro-Modell

Konkret geht es um Nachfolger sowohl des Apple Pencil (USB-C) als auch um den Nachfolger des kabellos ladenden Apple Pencil Pro. Laut Gurman könnten die neuen Stifte ein überarbeitetes Batteriesystem erhalten, das den Akku künftig durch Endnutzer austauschbar macht. Damit könnte Apple einer EU-Vorgabe nachkommen.

Aktuelle Modelle: Akku fest verbaut

Die derzeitigen Apple-Pencil-Modelle sind praktisch nicht nutzerseitig reparierbar. Der Akku lädt entweder über den USB-C-Anschluss oder durch magnetisches Andocken an die Seite eines iPads. Lässt jedoch die Akkukapazitöt im Laufe der Zeit nach, ist ein Austausch de facto nicht möglich. Die aktuellen Apple Pencil sind im Inneren mit viel internem Klebstoff versehen und schlicht nicht für eine Demontage konzipiert.

Hintergrund: EU-Batterieverordnung ab Februar 2027

Die von Gurman zitierte Regelung ist Artikel 11 der EU-Batterieverordnung, die zwar bereits 2023 in Kraft trat, rechtlich aber erst ab Februar 2027 greift. Das Gesetz schreibt vor, dass tragbare Batterien während der Lebensdauer eines Produkts durch den Endnutzer leicht entfernbar und austauschbar sein müssen.

Primäres Ziel der Regelung sind zwar Smartphones – hier dürfte Apple dank seines Self-Service-Repair-Programms bereits weitgehend konform sein – doch die Vorschrift gilt deutlich breiter, unter anderem auch für Zubehör wie wiederaufladbare Eingabestifte, Tastaturen, Mäuse und Kopfhörer.

AirPods als besondere Herausforderung

Wie genau Apple sein Produktportfolio an die neuen Vorgaben anpassen muss, ist noch offen. Besonders kniffelig dürften dabei die AirPods werden. Für die winzigen kabellosen Ohrhörer gibt es bislang keinen offensichtlichen Weg, einen leicht austauschbaren Akku zu integrieren, ohne die Miniaturisierung erheblich zu beeinträchtigen. Im Vergleich dazu wirkt eine nutzerseitig austauschbare Batterie im Apple Pencil deutlich naheliegender umsetzbar.