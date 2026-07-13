Gleich zwei Marktforscher melden sich zu Wort und sprechen davon, dass Apple mit dem iPhone im zweiten Quartal 2026 einen rekordverdächtigen Markanteil von 20 Prozent am weltweiten Smartphone-Markt erreichen könnte. Gleichzeitig wurde bekannt, dass der weltweite Smartphone-Markt geschrumpft ist.

Q2/2026: iPhone erreicht Rekordanteil von 20 Prozent am weltweiten Smartphone-Markt

Laut Omdia blieb Samsung im zweiten Quartal 2026 mit einem Marktanteil von 22 Prozent der größte Smartphone-Hersteller. Dies wurde durch eine robuste Nachfrage und eine gute Lieferverfügbarkeit begünstigt. Die verzögerte Einführung der Galaxy-S26-Serie verlagerte einen Teil der Nachfrage im Premiumsegment in das zweite Quartal.

Apple erzielte das beste Ergebnis aller Zeiten für ein zweites Quartal und erreichte einen Rekordmarktanteil von 20 Prozent – und das in einem Zeitraum, der traditionell das umsatzschwächste Quartal des Jahres darstellt. Die iPhone 17 Familie sorgt weiterhin für eine hohe Nachfrage. Im Ranking verteidigte Xiaomi mit einem Marktanteil von 11 Prozent den dritten Platz. OPPO behauptete sich mit einem Anteil von 10 Prozent auf Rang vier, während das Unternehmen eine Umstrukturierung zur Optimierung seiner Mehrmarkenstrategie durchlief. vivo komplettierte die Top 5 mit einem Marktanteil von 8 Prozent.

CounterPoint schreibt