Apple hat in der Nacht zu heute die erste öffentliche Beta zu iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate und Co. veröffentlich. Darüberhinaus wurden überarbeitete Beta mit neuen Buildnummern zu zwei Entwickler-Betas freigegeben.

iPadOS 27 und macOS 27 Golden Gate: neue Beta 3 ist da

Kurz und knapp möchten wir euch auch zwei überarbeitete Entwickler-Betas aufmerksam machen. Apple hat nämlich neue Builds der Developer Beta 3 von iPadOS 27 und macOS 27 Golden Gate zeitgleich mit den ersten Public Betas veröffentlicht.

Die überarbeitete Developer Beta 3 von iPadOS 27 trägt die Build-Nummer 24A5380l, während die aktualisierte Beta 3 von macOS 27 Golden Gate die Build-Nummer 26A5378n aufweist. Warum sich Apple dazu entschieden hat eine überarbeitete Beta 3 herauszubringen, ist nicht klar. Es gibt zumindest keine Berichte über schwerwiegende Probleme bei den vorangegangenen Versionen. Möglicherweise wollte Apple vor der Public Beta noch eins, zwei „größer Bugs“ beseitigen.