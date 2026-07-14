Apple TV hat heute nicht nur die neue Action-Komödie „Mayday“ mit Ryan Reynolds und Kenneth Branagh angekündigt, sondern gleichzeitig auch noch den Starttermin des Apple Original Films bekannt gegeben und den offiziellen Trailer veröffentlicht.

Mayday startet am 04. September 2026

Apple TV hat den Trailer zur kommenden Action-Komödie „Mayday“ mit Ryan Reynolds und Kenneth Branagh in den Hauptrollen veröffentlicht.

Worum geht es? Wir bringen euch kurz auf Ballhöhe. Ryan Reynolds und Kenneth Branagh spielen in „Mayday“ – einer genreübergreifenden, actiongeladenen Buddy-Komödie – zusammen in den Hauptrollen und stellen dabei den Spionagethriller auf den Kopf stellt. Als der ehrgeizige US-Navy-Pilot Lieutenant Troy „Assassin“ Kelly (Reynolds) mitten im Kalten Krieg auf eine streng geheime Mission nach Russland geschickt wird, scheitert die Operation und er strandet hinter den feindlichen Linien. Dort trifft er auf Nikolai Ustinov (Branagh), einen raubeinigen Ex-KGB-Agenten mit einer Vorliebe für die amerikanische Kultur. Troy glaubt, verloren zu sein – doch könnte eine unerwartete Allianz zwischen den beiden zu Troys Rettung und einer Freundschaft führen, die keiner von ihnen für möglich gehalten hätte?

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Bis zum Start des neuen Films müsst ihr euch noch ein paar Wochen gedulden. Los geht es am 04. September 2026.